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Tarkan: Geç oldu temiz oldu
Tarkan: Geç oldu temiz oldu
Sanatçı Tarkan sosyal medyadan 'Geç oldu temiz oldu' paylaşımıyla koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T20:29+0300
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koronavirüs
instagram
tarkan
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Tarkan, Instagram hesabından koronavirüs aşısı olduğu görselle bir paylaşım yaptı. Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
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instagram, tarkan, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Tarkan: Geç oldu temiz oldu

20:29 26.08.2021 (güncellendi: 20:40 26.08.2021)
© Fotoğraf : Tarkan - TwitterTarkan
Tarkan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Fotoğraf : Tarkan - Twitter
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Sanatçı Tarkan sosyal medyadan 'Geç oldu temiz oldu' paylaşımıyla koronavirüs aşısı olduğunu duyurdu.
Tarkan, Instagram hesabından koronavirüs aşısı olduğu görselle bir paylaşım yaptı. Tarkan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne yalan söyleyeyim, benim de bir çok insan gibi bu aşıyla ilgili soru işaretlerim, kuşkularım vardı, kafam karışıktı. Ama görüyorum ki her gün binlerce insanın hayatını kurtarıyor. Aşıyı olmamak için direnmenin manası yok. Bu salgın hastalıkla baş etmenin, sağlıklı kalmanın aşıdan başka yolu da yok. Geçmişteki pandemilerde de bu böyleydi şimdi de böyle. Aşılarımızı olalım, umutla yarınlara bakalım."

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