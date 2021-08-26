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Tartıştığı erkek arkadaşını arabayla ezmeye çalıştı
Tartıştığı erkek arkadaşını arabayla ezmeye çalıştı
Başakşehir'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşının dükkanını bastı. Öfkeli kadın önce iş yerinin kepenklerine çarptı, ardından da otomobilini, kendisini... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T12:34+0300
2021-08-26T12:34+0300
türkiye
istanbul
tartışma
kavga
otomobil
sevgili
ilişki
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İstanbul Başakşehir'de bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını otomobille ezmeye çalıştı.İddiaya göre, geçtiğimiz hafta erkek arkadaşı ile tartışan kadın, sevgilisinin Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerine gitti. İkilinin tartışması burada da devam etti.Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen adamın kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı.Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı.
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istanbul, tartışma, kavga, otomobil, sevgili, ilişki

Tartıştığı erkek arkadaşını arabayla ezmeye çalıştı

12:34 26.08.2021
© DHAOtomobil ile erkek arkadaşını ezmeye çalışan kadın
Otomobil ile erkek arkadaşını ezmeye çalışan kadın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© DHA
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Başakşehir'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşının dükkanını bastı. Öfkeli kadın önce iş yerinin kepenklerine çarptı, ardından da otomobilini, kendisini durdurmaya çalışan erkek arkadaşının üzerine sürdü.
İstanbul Başakşehir'de bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını otomobille ezmeye çalıştı.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta erkek arkadaşı ile tartışan kadın, sevgilisinin Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerine gitti. İkilinin tartışması burada da devam etti.
Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen adamın kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı.
Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı.
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