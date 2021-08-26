https://tr.sputniknews.com/20210826/tartistigi-erkek-arkadasini-arabayla-ezmeye-calisti-1048352404.html

Tartıştığı erkek arkadaşını arabayla ezmeye çalıştı

Tartıştığı erkek arkadaşını arabayla ezmeye çalıştı

Başakşehir'de bir kadın tartıştığı erkek arkadaşının dükkanını bastı. Öfkeli kadın önce iş yerinin kepenklerine çarptı, ardından da otomobilini, kendisini... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T12:34+0300

2021-08-26T12:34+0300

2021-08-26T12:34+0300

türkiye

istanbul

tartışma

kavga

otomobil

sevgili

ilişki

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İstanbul Başakşehir'de bir kadın, tartıştığı erkek arkadaşını otomobille ezmeye çalıştı.İddiaya göre, geçtiğimiz hafta erkek arkadaşı ile tartışan kadın, sevgilisinin Başakşehir'de sanayi sitesindeki iş yerine gitti. İkilinin tartışması burada da devam etti.Otomobiline binen kadın, aracı ile önce erkek arkadaşının çalıştığı iş yerinin kepenklerine çarptı. Duruma sinirlenen adamın kendisine küfrettiğini duyan kadın, bu seferde de erkek arkadaşına otomobili ile çarparak kepenklere sıkıştırdı. Sıkıştığı yerden kurtulan adam tekrar hakaret etmeye başladı.Kadın da erkek arkadaşına tekrar otomobiliyle çarptı. Yaşananların ardından kadın, tartıştığı erkek arkadaşının "Polisi çağıracağım" sözleri üzerine olay yerinden uzaklaştı.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, tartışma, kavga, otomobil, sevgili, ilişki