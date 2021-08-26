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Tavuk döneri altınla kapladı
Tavuk döneri altınla kapladı
Adana'da bir dönerci, tavuk döneri yenilebilir 24 ayar altın kaplayarak servis etti. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
adana
döner
tavuk döner
altın kaplamalı
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20 yıldır dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, özel istek üzerine döneri yenilebilir 24 ayar altınla kaplayarak servis etti.Daha öncesinde 2 metre uzunluğuna kadar piton döner yaptıklarını ve buna marka tescil aldıklarını ifade eden Taş, "Ciddi anlamda da talep var. Adana ve Türkiye'de ilk altın kaplama dönerimiz” dedi.İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre döneri tadan müşterilerden Emre Dizman da, "Gerçekten çok lezzetli. Tavuk dönere bir farklılık gelmiş. İlk defa yiyorum ve çok da memnun kaldım. Bu sunum sayesinde de daha da iştahım açıldı. Altının tavuk dönerle sunulması çok ilginç geldi bana. Dönere çok da lezzet katmış” dedi.
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adana, döner, tavuk döner, altın kaplamalı

Tavuk döneri altınla kapladı

10:39 26.08.2021 (güncellendi: 10:40 26.08.2021)
© İHAtavuk döner altın kaplama
tavuk döner altın kaplama - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© İHA
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Adana'da bir dönerci, tavuk döneri yenilebilir 24 ayar altın kaplayarak servis etti.
20 yıldır dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, özel istek üzerine döneri yenilebilir 24 ayar altınla kaplayarak servis etti.
Daha öncesinde 2 metre uzunluğuna kadar piton döner yaptıklarını ve buna marka tescil aldıklarını ifade eden Taş, "Ciddi anlamda da talep var. Adana ve Türkiye'de ilk altın kaplama dönerimiz” dedi.
İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre döneri tadan müşterilerden Emre Dizman da, "Gerçekten çok lezzetli. Tavuk dönere bir farklılık gelmiş. İlk defa yiyorum ve çok da memnun kaldım. Bu sunum sayesinde de daha da iştahım açıldı. Altının tavuk dönerle sunulması çok ilginç geldi bana. Dönere çok da lezzet katmış” dedi.
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