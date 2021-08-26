https://tr.sputniknews.com/20210826/tavuk-doneri-altinla-kapladi-1048348832.html

Tavuk döneri altınla kapladı

Tavuk döneri altınla kapladı

Adana'da bir dönerci, tavuk döneri yenilebilir 24 ayar altın kaplayarak servis etti. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T10:39+0300

2021-08-26T10:39+0300

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yaşam

adana

döner

tavuk döner

altın kaplamalı

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20 yıldır dönercilik yapan Mehmet İkram Taş, özel istek üzerine döneri yenilebilir 24 ayar altınla kaplayarak servis etti.Daha öncesinde 2 metre uzunluğuna kadar piton döner yaptıklarını ve buna marka tescil aldıklarını ifade eden Taş, "Ciddi anlamda da talep var. Adana ve Türkiye'de ilk altın kaplama dönerimiz” dedi.İhlas Haber Ajansı'nda (İHA) yer alan habere göre döneri tadan müşterilerden Emre Dizman da, "Gerçekten çok lezzetli. Tavuk dönere bir farklılık gelmiş. İlk defa yiyorum ve çok da memnun kaldım. Bu sunum sayesinde de daha da iştahım açıldı. Altının tavuk dönerle sunulması çok ilginç geldi bana. Dönere çok da lezzet katmış” dedi.

adana

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adana, döner, tavuk döner, altın kaplamalı