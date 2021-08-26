https://tr.sputniknews.com/20210826/ttb-genel-sekreteri-anlatti-altili-gen-testine-uymayan-mutasyon-turkiye-varyanti-olabilir-mi-1048359970.html

TTB Genel Sekreteri anlattı: Altılı gen testine uymayan mutasyon, Türkiye varyantı olabilir mi?

TTB Genel Sekreteri anlattı: Altılı gen testine uymayan mutasyon, Türkiye varyantı olabilir mi?

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut “Türkiye’de altılı gen taraması yapılıyor.Önce PCR’a bakılıyor. Eğer pozitifse o gen sistemine sokuluyor. Altılı tarama... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T15:51+0300

2021-08-26T15:51+0300

2021-08-26T15:51+0300

seyir hali

sağlık bakanlığı

türk tabipleri birliği (ttb)

vedat bulut

koronavirüs

kovid-19

vaka sayısı

delta varyantı

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TTB Genel Sekreteri anlattı: Altılı gen testine uymayan mutasyon, Türkiye varyantı olabilir mi? 26.08.2021 SEYİR HALİ

RS FM’e konuşan Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Türkiye’de Kovid-19 vaka sayılarının durumunu ve ortaya çıkan mutasyonları Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Prof. Dr. Bulut, Kovid-19’un Türkiye’deki mevcut durumunu, şöyle aktardı:“20 bine yakın vaka dün bildirildi. 217 kadar yurttaşımızın yaşamını kaybettiğinden bahsedildi ancak sahada gözlemimiz bu değil çünkü görevine izinden gelerek başlayan ya da klinikte belli bir süre görev almayıp daha sonra Kovid kliniğine görevlendirilen arkadaşlarımız vaka sayısındaki artışın en az iki kat olduğunu görüyorlar ve yoğun bakımlardan gene bir feryat yükselmeye başladı. Yoğun bakım yatağında birçok yerde sorun yaşanıyor. Bu nedenle yüzde 56’lık bir yoğun bakım yatağı doluluk oranı da pek gerçeği yansıtmıyor.‘Yüzde 80-85’lik toplumsal bağışıklığı hızla sağlamadığımız için bu ölüm oranları artıyor’Geçen yıl karşılaştığımız gibi yaz aylarında rakamların biraz eksik verildiği, istatistiklerin şeffaf paylaşılmadığı kaygısı bizde uyandı. Bu vaka sayısıyla sonbahara girecek olursak ölüm rakamlarının biraz daha artacağı ve Türkiye’nin tekrar sorun yaşayacağı belli. Aşılara baktığımızda iki doz aşıda 36 milyona yaklaştık. Bu oran toplumsal bağışıklık için yeterli değil. Biz de bu varyantların gelişmesi nedeniyle de düşük olmakla birlikte aşılı bireylerin de zaman zaman hasta olduğu görülüyor. Yüzde 80-85’lik toplumsal bağışıklığı hızla sağlamadığımız için bu ölüm oranları artıyor. Varyantların artmasının nedeni de budur”‘İzmir Tabip Oda Başkanımızın söylediği Sars-Cov-2 pozitif gelen ama altılı gene uygun olmayan bir mutasyon olduğudur’Algılı gen testi ile altı farklı genin varlığının test edildiğini açıklayan Prof. Dr. Bulut, İzmir Tabip Oda Başkanı’nın gözlemlediği mutasyonu anlattı:“Türkiye’de altılı gen taraması yapılıyor. Klinikler, bu konuda yetkin mikrobiyoloji, viroloji ve immünoloji uzmanları bu testleri temin ederek varyantları analiz ediyorlar. Önce PCR’a bakılıyor. Eğer pozitifse o gen sistemine sokuluyor. Altılı tarama yapılıyor. İzmir Tabip Oda Başkanımızın söylediği Sars-Cov-2 pozitif gelen ama altı gene uygun olmayan bir başka mutasyon ya da varyant olduğudur. Türkiye’den son olarak Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer bir açıklama yaptı. Türkiye’de 400 kadar mutasyonun zaten gen bankalarına bildirilmiş olduğunu belirtti”‘Kliniklerde değişik seyir göstermelidir ki varyant diyelim’Prof. Dr. Bulut, mutasyonun varyant olup olmadığının nasıl belirlenebileceğini “‘Nextstrain.org’ diye bir sistem var. Türkiye’de tüm çalışmacılar gen bankasına bunları günbegün işliyorlar. Dizi analizi dediğimiz bir analizle yapıyorlar. Türkiye Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’nde dizi analizi yapan bir cihaz var. Cihazı olmasına ve milyonlar yatırılmasına, laboratuvar ve insan kaynağı olmasına rağmen şeffaf paylaşılmıyor. İzmir Tabip Odası Başkanı bu konuda son derece duyarlı, bilimsel verileri takip eden bir örgütlenmeye sahip oda olarak. Bu diğer dediğimiz bir varyant da olabilir birkaç varyant da olabilir. Endişe verici midir? CDS bunun listesini yayınlıyor. Endişe verici olmasının nedeni kliniklerde değişik seyir göstermesidir. Bulaşıcılığının çok daha fazla olması ya da bulaştırıcılığının 10 gün değil de 14 gün sürmesi gibi muhakkak bir değişim olması lazım ki buna varyant diyebilelim. Bunun analizini yapmak için de toplu veriye gerek var” diye ifade etti.‘Rakamlarla oynayarak başarı hikayesi yazmaya çalışıyorlar’Prof. Dr. Bulut “Bugün bir bilgisayarın başına oturduğunuzda bilgisayardan rakamları çekerek demografik ya da Kovid-19’un sonuçları, yan etkileri, tüm verileri bir anda analiz edebilme imkanına sahipsiniz ama Türkiye’de maalesef çağ atladığımızı söylüyoruz ama ne yazık ki böyle bir sistemi Sağlık Bakanı kurgulamadığı gibi halen daha karanlık bir ortamda Kovid-19’la mücadele etmeyi tercih ediyor. Halen daha meslek örgütleriyle masaya oturmuyor. Biz iki randevumuzu istemiştik. Üstünden neredeyse 300 gün geçti. Bizlerle tartışmadıkları için de yol gösteremiyoruz. İmkanları var. Olmadığı için yapmıyor değiller. Rakamlarla oynayarak başarı hikayesi yazmaya çalışıyorlar. Bütün mesele politiktir” diye konuştu.

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2021

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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sağlık bakanlığı, türk tabipleri birliği (ttb), vedat bulut, koronavirüs, kovid-19, vaka sayısı, delta varyantı , аудио