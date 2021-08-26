https://tr.sputniknews.com/20210826/turk-askeri-afganistandan-donuyor-ilk-kafile-yola-cikti-1048348599.html

Türk askeri Afganistan'dan dönüyor: İlk kafile yola çıktı

Türk askeri Afganistan'dan dönüyor: İlk kafile yola çıktı

Türk askerlerinin de içinde bulunduğu tahliye uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandı. Uçağın saat 11.45'te Ankara'ya inmesi bekleniyor. 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T10:37+0300

2021-08-26T10:37+0300

2021-08-26T10:47+0300

türkiye

afganistan

türkiye

tsk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/03/1044881649_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_d996aae67c357969935286337d732214.jpg

Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan tahliye uçağının 345 yolcu ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu. Uçağın saat 11.45'te Ankara'ya ineceği ve daha sonra İstanbul'a devam edeceği belirtildi. Bugün planlanan bir uçuş daha olduğu öğrenildi.

türkiye

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, türkiye, tsk