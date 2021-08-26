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Türk askeri Afganistan'dan dönüyor: İlk kafile yola çıktı
Türk askeri Afganistan'dan dönüyor: İlk kafile yola çıktı
Türk askerlerinin de içinde bulunduğu tahliye uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandı. Uçağın saat 11.45'te Ankara'ya inmesi bekleniyor. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T10:37+0300
2021-08-26T10:37+0300
2021-08-26T10:47+0300
türkiye
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Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan tahliye uçağının 345 yolcu ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu. Uçağın saat 11.45'te Ankara'ya ineceği ve daha sonra İstanbul'a devam edeceği belirtildi. Bugün planlanan bir uçuş daha olduğu öğrenildi.
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Türk askeri Afganistan'dan dönüyor: İlk kafile yola çıktı 10:37 26.08.2021 (güncellendi: 10:47 26.08.2021)
Türk askerlerinin de içinde bulunduğu tahliye uçağı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandı. Uçağın saat 11.45'te Ankara'ya inmesi bekleniyor.
Türk Hava Yolları (THY), Afganistan'dan gelen askerleri de taşıyan tahliye uçağının 345 yolcu ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan havalandığını duyurdu.
Uçağın saat
11.45'te Ankara'ya ineceği ve daha sonra İstanbul'a devam edeceği belirtildi. Bugün planlanan bir uçuş daha olduğu öğrenildi.