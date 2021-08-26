Türk Dışişleri'nden Venezüella halkına sel felaketi nedeniyle başsağlığı mesajı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Venezüella'nın Merida eyaletinde meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamada bulunarak Venezüella halkına başsağlığı diledi.Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Venezüella'nın batısındaki Merida eyaletinde meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Venezüella halkı ve hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Venezüella'nın Merida eyaletinde meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayınladı.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Venezüella'nın Merida eyaletinde meydana gelen sel felaketine ilişkin açıklamada bulunarak Venezüella halkına başsağlığı diledi.
Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Venezüella'nın batısındaki Merida eyaletinde meydana gelen sağanak yağışların yol açtığı sel ve toprak kayması nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Dost Venezüella halkı ve hükümeti ile sel felaketinde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.