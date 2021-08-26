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Türkiye'de 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti
26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T19:11+0300
2021-08-26T19:11+0300
2021-08-26T19:11+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
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MIA „Rosiya Segodnya“
Türkiye'de 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi, 257 kişi hayatını kaybetti
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