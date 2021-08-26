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Uber soruşturmasında bilirkişi: Haksız rekabet oluştu
Uber soruşturmasında bilirkişi: Haksız rekabet oluştu
Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi’nin haksız rekabet iddiasıyla Uber hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma dosyasına... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T15:16+0300
2021-08-26T15:18+0300
türkiye
uber
taksi
soruşturma
savcılık
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Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi daha önce haksız rekabetin tespiti için Uber hakkında İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuş ve davayı kazanmıştı.Bunun üzerine kooperatif aynı konuda ceza davası açmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmet Limited Şirketi (Barış İzmirli ile Rfancois Pascal Chadwick) hakkında suç duyurusunda bulundu.Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcı, haksız rekabet hükümlerinin oluşup oluşmadığının tespiti için bilirkişi raporu düzenlenmesini istedi.Düzenlenen 16 sayfalık bilirkişi raporuna göre UBER Türkiye’nin almış olduğu D2 yetki belgesini amaç ve kapsamı dışında kullandığı, yani ’Haksız rekabet’ hükümlerinin oluştuğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, şikayetçi tarafın tarifeli yolcu taşıma kapsamında faaliyet gösterdiği, UBER Türkiye’nin D2 yetki belgesine sahip olduğu, ticari ve tarifesiz taşıma olduğu kaydedildi.Raporun sonuç kısmında, "Uber Türkiye’nin yasal hak olarak aldığı D2 Yetki belgesini amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanmak suretiyle, ’İş şartlarına uymamak, özellikle kanun veya sözleşmeye, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayan dürüstlüğe aykırı davranmış olur’ fiilini gerçekleştirdiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.Öte yandan Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmet Limited Şirketi adına hakkında suç duyurusunda bulunulan Barış İzmirli’nin de savcılık tarafından alınan ifadesinde kendisinin yetkili kişi olmadığını söylediği öğrenildi.‘Raporda Uber’in rakiplerine karşı dürüstlük kaidesine uymadığı belirtildi’Soruşturma süreciyle ilgili bilgi veren Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, şunları kaydetti:‘Amerikalı yetkili aranıyor Türk yetkili şirketten ayrıldı’Türkiye’de ticaret sicil kayıtlarına göre Uber yetkililerinden iki kişi olduğunu söyleyen Telli, şöyle devam etti:
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uber, taksi, soruşturma, savcılık

Uber soruşturmasında bilirkişi: Haksız rekabet oluştu

15:16 26.08.2021 (güncellendi: 15:18 26.08.2021)
© AAUBER
UBER - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi’nin haksız rekabet iddiasıyla Uber hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma dosyasına bilirkişi raporu ulaştı. Bilirkişi raporunda Uber’in haksız rekabet koşulları oluşturduğu yer aldı.
Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi daha önce haksız rekabetin tespiti için Uber hakkında İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurmuş ve davayı kazanmıştı.
Bunun üzerine kooperatif aynı konuda ceza davası açmak üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmet Limited Şirketi (Barış İzmirli ile Rfancois Pascal Chadwick) hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında savcı, haksız rekabet hükümlerinin oluşup oluşmadığının tespiti için bilirkişi raporu düzenlenmesini istedi.
Düzenlenen 16 sayfalık bilirkişi raporuna göre UBER Türkiye’nin almış olduğu D2 yetki belgesini amaç ve kapsamı dışında kullandığı, yani ’Haksız rekabet’ hükümlerinin oluştuğu tespit edildi. Bilirkişi raporunda, şikayetçi tarafın tarifeli yolcu taşıma kapsamında faaliyet gösterdiği, UBER Türkiye’nin D2 yetki belgesine sahip olduğu, ticari ve tarifesiz taşıma olduğu kaydedildi.
Raporun sonuç kısmında, "Uber Türkiye’nin yasal hak olarak aldığı D2 Yetki belgesini amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanmak suretiyle, ’İş şartlarına uymamak, özellikle kanun veya sözleşmeye, rakiplere de yüklenmiş olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayan dürüstlüğe aykırı davranmış olur’ fiilini gerçekleştirdiği sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.
Öte yandan Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Hizmet Limited Şirketi adına hakkında suç duyurusunda bulunulan Barış İzmirli’nin de savcılık tarafından alınan ifadesinde kendisinin yetkili kişi olmadığını söylediği öğrenildi.

‘Raporda Uber’in rakiplerine karşı dürüstlük kaidesine uymadığı belirtildi’

Soruşturma süreciyle ilgili bilgi veren Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli, şunları kaydetti:

"Biz önce Uber ile ilgili ’Haksız rekabet’ suçunu işlediği gerekçesiyle Ticaret Mahkemesi’nde bir dava açtık. Bu davamız istinafta da haksız rekabet tespit edilerek karara bağlandı. Bu sürecin içerisinde hukukçularımızla beraber araştırma yaptık. Ortada bir haksız rekabet varsa, bunun bir de Türk Ceza Kanunu’nda karşılığı var. Biz de avukatlarımızla beraber Cumhuriyet Savcılığı’na bir soruşturma açılmasını talep ettik. Sayın savcılığımız da talebimizi aldıktan sonra konuyu bilirkişiye havale etmiş. Sonradan öğrendik ki, bilirkişi de bir rapor sunmuş. Bu raporda Uber’in rakiplerine karşı dürüstlük kaidesine uymadığı, haksız rekabet yaptığı tespit edilmiştir."

‘Amerikalı yetkili aranıyor Türk yetkili şirketten ayrıldı’

Türkiye’de ticaret sicil kayıtlarına göre Uber yetkililerinden iki kişi olduğunu söyleyen Telli, şöyle devam etti:

"Bunlardan biri Türk, biri Amerikalı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Türk olanın ifadesini alınmış. Savcılıkta verdiği ifadede Türk olan kişi beyanda bulunmaya yetkisinin olmadığını söylemiş. Fakat Amerikalı olan diğer Uber yetkilisi, şu an hala ifadesi alınmak üzere arandığını biliyoruz. Bu arada Türk olan yetkili de ifade verdikten bir süre sonra Uber şirketinden ayrıldığını biz duyduk. Uber kendi taksimetre tarifesini uyguluyor, kamu gücünü ve denetimini de pek kabul eden bir yaklaşım tarzı içerisinde değil."

Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.03.2018
DÜNYA
Taksiciler, müşteri gibi Uber çağırıp şoförü dövdü
7 Mart 2018, 13:52
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