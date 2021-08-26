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https://tr.sputniknews.com/20210826/uefa-sampiyonlar-liginde-play-off-rovans-maclari-tamamlandi-1048343428.html
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan üç maçla tamamlandı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T02:53+0300
2021-08-26T02:53+0300
2021-08-26T02:53+0300
yaşam
uefa şampiyonlar ligi
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg bu sezon gruplarda mücadele edecek.Shakhtar Donetsk'in Monaco'yu elemesiyle Beşiktaş, bugün gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 4. torbadan katılacak.Alınan sonuçlar şöyle:Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa): 1-0, 2-2 (uzatmalarda)Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 0-3, 0-0Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya): 1-2, 1-2
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uefa şampiyonlar ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off rövanş maçları tamamlandı
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu, oynanan üç maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında
Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol ve Salzburg bu sezon gruplarda mücadele edecek.
Shakhtar Donetsk'in
Monaco'yu elemesiyle Beşiktaş, bugün gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimine 4. torbadan katılacak.
Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Monaco (Fransa): 1-0, 2-2 (uzatmalarda)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Sheriff Tiraspol (Moldova): 0-3, 0-0
Brondby (Danimarka) - Salzburg (Avusturya): 1-2, 1-2