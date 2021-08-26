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Ulaştırma Bakanlığı'ndan taksi krizi için 4 öneri
Ulaştırma Bakanlığı'ndan taksi krizi için 4 öneri
İstanbullular kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden, taksiciler plakaları kiraya verenlerden, kiraya verenler ise taksi... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T09:38+0300
2021-08-26T09:39+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
plaka
müşteri
taksi
taksimetre
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan İstanbul’da yaşanan taksi sorunu ile ilgili bir açıklama yapıldı.Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun aktardığına göre açıklamada, "İstanbul kent içi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir" denildi.Taksi taşımacılığına yönelik yapılan şikayetlerin incelendiği belirtilen açıklamada, başlıca sorunlar şöyle sıralandı:Çözüm önerileri sunulduAçıklamada, sorunun çözümüne yönelik yapılması gerekenler ise şöyle vurgulandı:İBB adres gösterildiBakanlık açıklamasına şöyle devam edildi: “Müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikâyetleri ortadan kaldıracak olan İBB’ dir. Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir. Taksilerin; eğitim, kontrol, denetim, yönetiminde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”Uzmanından çözüm önerisi: 'Tek kurtuluş dijital sistem'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı’nı yapan Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, taksi sorunu için tek çözümün dijitalleşme olduğunu söyledi.Ilıcalı önerisini şöyle anlattı:“17 bin taksi acilen basit bir UKOME kararıyla mobil taksi uygulamasına geçmeli ve sistemsiz dolaştırılmamalı. Bunun için değişik işletim yöntemleri var. Burada da bir dayatma yapmadan, taksi esnafı istediğini seçecek. Rekabet olsun, kim neyi takarsa. Böylelikle 17 bin taksinin ne yaptığını görebileceğiz.Hiçbir taksi bu sistem dışında harekete edemeyeceği için, 6-7 ay içinde ne yapılması gerektiği ortaya çıkar. Bu sistemle, ‘Taksici yolcu aldı-almadı, fazla para aldı, yolu uzattı’ tartışması son bulur.Bütün bunların hepsini hem yolcu, hem şoför, hem taksi sahibi hepsi görecek şekilde şeffaf bir mobil uygulamaya geçmezsek, taksi sorunu çözülmez. AK Parti Meclis üyeleriyle de görüştüm. İlk adım atılıp, İBB bir karar alacak ve bu sistem olmadan kimse taksicilik yapamayacak. Sistemi aracına 1 dakikada kurduracak.”
https://tr.sputniknews.com/20210825/istanbuldaki-taksi-krizinin-nedeni-plaka-agaligi-1048312875.html
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), plaka, müşteri, taksi, taksimetre

Ulaştırma Bakanlığı'ndan taksi krizi için 4 öneri

09:38 26.08.2021 (güncellendi: 09:39 26.08.2021)
© AATaksi
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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İstanbullular kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden, taksiciler plakaları kiraya verenlerden, kiraya verenler ise taksi şoförlerinden şikayetçi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ise bu sorununun çözümü için 4 öneride bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan İstanbul’da yaşanan taksi sorunu ile ilgili bir açıklama yapıldı.
Hürriyet gazetesinden Fatma Aksu'nun aktardığına göre açıklamada, "İstanbul kent içi ulaşımında faaliyet gösteren ticari taksilerle ilgili her türlü ruhsatlandırma işlemleri ile alım satım izinleri (Tahsis Belgesi) İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce gerçekleştirilmektedir. Söz konusu taksileri kullanan şoförler için gerekli olan Toplu Ulaşım Şoför Kartı yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilmektedir" denildi.
Taksi taşımacılığına yönelik yapılan şikayetlerin incelendiği belirtilen açıklamada, başlıca sorunlar şöyle sıralandı:
Kısa mesafe yolcu alınmaması
Turistleri müşteri olarak seçme
Yolcuları gideceği güzergâhın dışına çıkararak dolaştırma
Taksimetre açmayarak pazarlık usulü çalışma
Taksimetre hilesine başvurma
Para değiştirme ve sahte para verme
Tırnakçılık yapma
Yolcuya kaba davranışlarda bulunma
Darp ve hakaret
Kalitesiz araçlar
Şoför ve yolcu için yetersiz güvenlik
Araç çağırma güçlüğü
Dijitalleşmede geri kalma
Kısıtlı ödeme imkânları.

Çözüm önerileri sunuldu

Açıklamada, sorunun çözümüne yönelik yapılması gerekenler ise şöyle vurgulandı:
Ticari taksi sürücülerine yönelik gerekli olan eğitimlerin verilmesi.
Taksilere yönelik denetimlerin yapılması ve cezaların uygulanması.
Dijital uygulamalar ile yolcu araç eşleşmeleri güvenli platformlarla sağlanarak yolculuk memnuniyet değerlendirilmesinin yapılması.
Taksi işletmeciliğinde, operasyonel işletme verimliliği arttırılması. (Dijital Aplikasyonlar ile).

İBB adres gösterildi

Bakanlık açıklamasına şöyle devam edildi:
“Müşteri memnuniyetini esas alarak söz konusu şikâyetleri ortadan kaldıracak olan İBB’ dir. Konu taksilerin sayısı değil öncelikle hizmetin kalitesidir. Taksilerin; eğitim, kontrol, denetim, yönetiminde yetki ve sorumluluk İBB’dedir. Öncelikle İBB’nin görevini yerine getirmesi gerekmektedir.”
Taksi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2021
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İstanbul'daki taksi krizinin nedeni 'plaka ağalığı'
Dün, 09:30

Uzmanından çözüm önerisi: 'Tek kurtuluş dijital sistem'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Ulaşım Daire Başkanlığı’nı yapan Ulaştırma Profesörü Mustafa Ilıcalı, taksi sorunu için tek çözümün dijitalleşme olduğunu söyledi.
Ilıcalı önerisini şöyle anlattı:
“17 bin taksi acilen basit bir UKOME kararıyla mobil taksi uygulamasına geçmeli ve sistemsiz dolaştırılmamalı. Bunun için değişik işletim yöntemleri var. Burada da bir dayatma yapmadan, taksi esnafı istediğini seçecek. Rekabet olsun, kim neyi takarsa. Böylelikle 17 bin taksinin ne yaptığını görebileceğiz.
Hiçbir taksi bu sistem dışında harekete edemeyeceği için, 6-7 ay içinde ne yapılması gerektiği ortaya çıkar. Bu sistemle, ‘Taksici yolcu aldı-almadı, fazla para aldı, yolu uzattı’ tartışması son bulur.
Bütün bunların hepsini hem yolcu, hem şoför, hem taksi sahibi hepsi görecek şekilde şeffaf bir mobil uygulamaya geçmezsek, taksi sorunu çözülmez. AK Parti Meclis üyeleriyle de görüştüm. İlk adım atılıp, İBB bir karar alacak ve bu sistem olmadan kimse taksicilik yapamayacak. Sistemi aracına 1 dakikada kurduracak.”
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