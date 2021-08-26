https://tr.sputniknews.com/20210826/yangin-ve-sel-bolgelerindeki-24-bini-askin-kisiye-psikososyal-destek-1048350300.html
Yangın ve sel bölgelerindeki 24 bini aşkın kişiye psikososyal destek
Yangın ve sel bölgelerindeki 24 bini aşkın kişiye psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan 'kırmızı yelekliler', yangın ve... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T11:43+0300
2021-08-26T11:43+0300
2021-08-26T11:43+0300
türkiye
orman yangını
sel
psikolojik destek
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, orman yangını ve sel felaketi yaşanan bölgelerde psikososyal destek hizmetini koordine ediyor.Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri, Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Isparta, Aydın, Artvin, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afetten etkilenen 24 bin 360 kişiye ulaşarak psikososyal destek sağladı.Bakanlık ayrıca gerçekleşen doğal afetlerin ardından vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla afetlerin yaşandığı illere kaynak aktarımında bulundu. Bu kapsamda bakanlık ilk olarak Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketinde Artvin'e 5 milyon TL, Rize'ye 1 milyon TL kaynak aktardı. Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında ise Adana’ya 4,5 milyon TL, Antalya’ya 31 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon TL, Muğla’ya 9,5 milyon TL, Osmaniye’ye 2 milyon TL, Isparta'ya 500 bin TL destek sağladı. Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 35 milyon TL, Sinop'a 13 milyon TL, Bartın'a 2 milyon TL destek aktarıldı. Bakanlığın afetler sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için aktardığı nakdi destek tutarı toplamda 105 milyon 900 bin TL’ye ulaştı.
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türkiye, orman yangını, sel, psikolojik destek, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Yangın ve sel bölgelerindeki 24 bini aşkın kişiye psikososyal destek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan 'kırmızı yelekliler', yangın ve sel felaketlerinin yaşandığı 12 ildeki 24 bin 360 kişiye psikososyal destek sağladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, orman yangını ve sel felaketi yaşanan bölgelerde psikososyal destek hizmetini koordine ediyor.
Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişim uzmanlarından oluşan kırmızı yelekli psikososyal destek ekipleri, Antalya, Adana, Mersin, Osmaniye, Muğla, Isparta, Aydın, Artvin, Rize, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta afetten etkilenen 24 bin 360 kişiye ulaşarak psikososyal destek sağladı.
Bakanlık ayrıca gerçekleşen doğal afetlerin ardından vatandaşların acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla afetlerin yaşandığı illere kaynak aktarımında bulundu.
Bu kapsamda bakanlık ilk olarak Rize ve Artvin’de yaşanan sel felaketinde Artvin'e 5 milyon TL, Rize'ye 1 milyon TL kaynak aktardı. Akdeniz ve Ege'deki orman yangınlarında ise Adana’ya 4,5 milyon TL, Antalya’ya 31 milyon TL, Mersin'e 2,4 milyon TL, Muğla’ya 9,5 milyon TL, Osmaniye’ye 2 milyon TL, Isparta'ya 500 bin TL destek sağladı
.
Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'ya 35 milyon TL, Sinop'a 13 milyon TL, Bartın'a 2 milyon TL destek aktarıldı. Bakanlığın afetler sonrasında acil ve temel ihtiyaçların karşılanması için aktardığı nakdi destek tutarı toplamda 105 milyon 900 bin TL’ye ulaştı.