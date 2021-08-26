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Yargıtay Başkanı: Dileyen sosyal medyada sahte hesap açabiliyor, yasal boşluk var
Yargıtay Başkanı: Dileyen sosyal medyada sahte hesap açabiliyor, yasal boşluk var
Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T18:56+0300
2021-08-26T18:56+0300
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mehmet akarca
yargıtay cumhuriyet başsavcılığı
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Yargıtay'ın Ankara'nın Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde inşa edilen yeni hizmet binası basına tanıtıldı.Yeni hizmet binasının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine yargısal süreçlere ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlara değinerek, insanların bir soruşturma kapsamında tutuklamayı ceza gibi gördüğünü söyledi.Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre bir kişinin tutuklanmasının ya da serbest bırakılmasının yargılamanın sonu olmadığını belirten Yargıtay Başkanı, "Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa ülkelerinde düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile" dedi.''Dileyen sahte hesap açabiliyor'' diyen Yargıtay Başkanı, şöyle devam etti:''Bu hesapların kimler tarafından açıldığını sosyal medya platformlarından alamıyorsunuz. Burada bir yasal boşluk var. Asılsız haber yaymak, toplumu kışkırtan ve tedirginliğe sevk eden haber yaymak dünyanın her yerinde suç.''Kızılay'da tarihi ana bina dahil 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay, tüm birimlerin bir araya toplandığı Ahlatlıbel'deki yeni hizmet binasına taşındı.Açılışı 1 Eylül'de yapılacak yeni yerleşke, Başkanlık binası, ceza ve hukuk daireleri blokları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da ayrı bir blok olarak yer aldığı 10 bloktan oluşuyor.
https://tr.sputniknews.com/20210826/sosyal-medya-fenomenlerine-izinsiz-cekilis-sorusturmasi-1048357517.html
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sosyal medya, mehmet akarca, yargıtay cumhuriyet başsavcılığı

Yargıtay Başkanı: Dileyen sosyal medyada sahte hesap açabiliyor, yasal boşluk var

18:56 26.08.2021
© AAMehmet Akarca
Mehmet Akarca - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.
Yargıtay'ın Ankara'nın Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi'nde inşa edilen yeni hizmet binası basına tanıtıldı.
Yeni hizmet binasının tanıtımı için basın mensuplarıyla bir araya gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirilmesi sorulması üzerine yargısal süreçlere ilişkin sosyal medyada yer alan paylaşımlara değinerek, insanların bir soruşturma kapsamında tutuklamayı ceza gibi gördüğünü söyledi.
Anadolu Ajansı'nda yer alan bilgiye göre bir kişinin tutuklanmasının ya da serbest bırakılmasının yargılamanın sonu olmadığını belirten Yargıtay Başkanı, "Sosyal medya ile ilgili bir yasal düzenleme yapılmalı. Örnekleri var, Avrupa ülkelerinde düzenlemeler yapılmış, hatta biz geciktik bile" dedi.

''Dileyen sahte hesap açabiliyor'' diyen Yargıtay Başkanı, şöyle devam etti:

''Bu hesapların kimler tarafından açıldığını sosyal medya platformlarından alamıyorsunuz. Burada bir yasal boşluk var. Asılsız haber yaymak, toplumu kışkırtan ve tedirginliğe sevk eden haber yaymak dünyanın her yerinde suç.''
Enes Batur - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
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Kızılay'da tarihi ana bina dahil 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay, tüm birimlerin bir araya toplandığı Ahlatlıbel'deki yeni hizmet binasına taşındı.
Açılışı 1 Eylül'de yapılacak yeni yerleşke, Başkanlık binası, ceza ve hukuk daireleri blokları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da ayrı bir blok olarak yer aldığı 10 bloktan oluşuyor.
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