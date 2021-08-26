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Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendi
Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendi
7 yıllık eşini sistematik olarak şiddet gördüğü ve cinsel istismara uğradığı için öldüren Rümeysa Aydın'ın 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Avukat... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T13:23+0300
2021-08-26T13:23+0300
türkiye
kadına şiddet
hamile
cinayet
rümeysa aydın
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Balıkesir'in Karesi ilçesinde 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunarak ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi Murat Aydın'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Aydın'ın, eşi tarafından iki gün boyunca eve hapsedildiğini ve şiddete maruz kaldığını belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, "Tanık ifadelerinden öğrendiğimiz kadarıyla, maktulün arkadaşı, olaydan önce maktulün uyuşturucu kullandığını ve kendisine; akşam mahallede bir düğün olduğunu söyleyerek, 'Bu düğünde Rümeysa ya biriyle birlikte oldu ya da ona tecavüz ettiler. Bana söylemiyor. Ben Rümeysa'yı öldüreceğim' dediğini söyledi. Yapılan araştırmada o gün mahallede bir düğün dahi yoktu. Tanık ifadesiyle bu durumları teşhis etmiş bulunuyoruz" dedi.Çallıoğlu, şunları kaydetti:"Bunun haricinde 1.5 ay önce Rümeysa'nın cinsel saldırıya uğradığı ve bıçaklandığı, olay sonrasında bıçak izlerinin dahi hala yatak üzerinde mevcut olduğunu resimlerle tespit ettik. Şöyle bir şey daha var. Rümeysa, cinsel saldırı sonucunda hamile kalmış olduğunu öğrendi. Bu konuda şüpheleri varmış ancak test yapılıp, emin olana kadar bu durumu belirtmek istememiş. Ama cuma günü yapılan test sonucunda, Rümeysa'nın 1.5 ay önce uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığı hususunu tespit etmiş bulunuyoruz."'Hamileliğini sonlandırma hakkının olduğunu belirttim'Bu şartlarda bebeği dünyaya getirme düşüncesinin herkesin verebileceği bir karar olmadığını belirten Çallıoğlu, Rümeysa Aydın'ın bebeğe zarar gelmesini istemediğini söyledi. Avukat Çallıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Öncelikle Rümeysa'nın bu durumu ortaya çıktığında kendisiyle görüşerek, hamileliğini sonlandırma hakkının olduğunu belirttim. Ancak Rümeysa, 'Avukat Hanım zaten, ben eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım? Ben bu çocuğu doğurmak istiyorum' dedi. Kendisinin bu kararına elbette büyük saygı duyuyoruz. Böyle bir durumda hamileliği sonlandırmak mı gerekir, bir kadın olarak ne düşünmek gerekir? İnanın bunu ben de bilmiyorum.'Bu çocuğu doğurmayı ve evladını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmeyi umut ediyor'Ama Rümeysa, bu çocuğu doğurmayı ve evladını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmeyi umut ediyor şu anda. Rümeysa'nın hamilelik durumundan dolayı tahliyesini talep ettik. Savcılığa verdiğimiz dilekçeyle, Rümeysa'nın hamilelik testini sunarak gerek bebeğin sağlığı gerek annenin sağlığı için tutuksuz olarak yargılamanın devamını talep ettik. Gerekli adli kontrollerin alınmasını sayın mahkemenin takdirindedir. Ancak bu süreçte Rümeysa'nın tutuksuz olarak yargılanacağı kanaatindeyiz.
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kadına şiddet, hamile, cinayet, rümeysa aydın

Yıllarca şiddet gördüğü eşini öldürmüştü: 1.5 aylık hamile olduğunu öğrendi

13:23 26.08.2021
© DHARümeysa Aydın
Rümeysa Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© DHA
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7 yıllık eşini sistematik olarak şiddet gördüğü ve cinsel istismara uğradığı için öldüren Rümeysa Aydın'ın 1.5 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Avukat Neslihan Çallıoğlu, Aydın'ın, "Çocuğumu dünyaya getireceğim. Eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım?" dediğini söyledi.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde 2 çocuk annesi Rümeysa Aydın, kendisine sürekli şiddet uyguladığını ve cinsel istismarda bulunarak ölümle tehdit ettiğini ileri sürdüğü eşi Murat Aydın'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre Aydın'ın, eşi tarafından iki gün boyunca eve hapsedildiğini ve şiddete maruz kaldığını belirten Avukat Neslihan Çallıoğlu, "Tanık ifadelerinden öğrendiğimiz kadarıyla, maktulün arkadaşı, olaydan önce maktulün uyuşturucu kullandığını ve kendisine; akşam mahallede bir düğün olduğunu söyleyerek, 'Bu düğünde Rümeysa ya biriyle birlikte oldu ya da ona tecavüz ettiler. Bana söylemiyor. Ben Rümeysa'yı öldüreceğim' dediğini söyledi. Yapılan araştırmada o gün mahallede bir düğün dahi yoktu. Tanık ifadesiyle bu durumları teşhis etmiş bulunuyoruz" dedi.
Çallıoğlu, şunları kaydetti:
"Bunun haricinde 1.5 ay önce Rümeysa'nın cinsel saldırıya uğradığı ve bıçaklandığı, olay sonrasında bıçak izlerinin dahi hala yatak üzerinde mevcut olduğunu resimlerle tespit ettik. Şöyle bir şey daha var. Rümeysa, cinsel saldırı sonucunda hamile kalmış olduğunu öğrendi. Bu konuda şüpheleri varmış ancak test yapılıp, emin olana kadar bu durumu belirtmek istememiş. Ama cuma günü yapılan test sonucunda, Rümeysa'nın 1.5 ay önce uğradığı cinsel saldırı sonucunda hamile kaldığı hususunu tespit etmiş bulunuyoruz."

'Hamileliğini sonlandırma hakkının olduğunu belirttim'

Bu şartlarda bebeği dünyaya getirme düşüncesinin herkesin verebileceği bir karar olmadığını belirten Çallıoğlu, Rümeysa Aydın'ın bebeğe zarar gelmesini istemediğini söyledi. Avukat Çallıoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Öncelikle Rümeysa'nın bu durumu ortaya çıktığında kendisiyle görüşerek, hamileliğini sonlandırma hakkının olduğunu belirttim. Ancak Rümeysa, 'Avukat Hanım zaten, ben eş katili oldum, bir de bebeğimin katili mi olayım? Ben bu çocuğu doğurmak istiyorum' dedi. Kendisinin bu kararına elbette büyük saygı duyuyoruz. Böyle bir durumda hamileliği sonlandırmak mı gerekir, bir kadın olarak ne düşünmek gerekir? İnanın bunu ben de bilmiyorum.

'Bu çocuğu doğurmayı ve evladını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmeyi umut ediyor'

Ama Rümeysa, bu çocuğu doğurmayı ve evladını sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmeyi umut ediyor şu anda. Rümeysa'nın hamilelik durumundan dolayı tahliyesini talep ettik. Savcılığa verdiğimiz dilekçeyle, Rümeysa'nın hamilelik testini sunarak gerek bebeğin sağlığı gerek annenin sağlığı için tutuksuz olarak yargılamanın devamını talep ettik. Gerekli adli kontrollerin alınmasını sayın mahkemenin takdirindedir. Ancak bu süreçte Rümeysa'nın tutuksuz olarak yargılanacağı kanaatindeyiz.
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