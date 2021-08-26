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Yoğun bakımı dolan hastanede başhekimden çağrı: Aşının ötesinde mücadelenin başka bir yöntemi yok
Yoğun bakımı dolan hastanede başhekimden çağrı: Aşının ötesinde mücadelenin başka bir yöntemi yok
Başhekim Doç. Dr. Demiral, aşı olmadıkları için hastalığı şiddetli geçiren vatandaşlar nedeniyle hem yoğun bakım hem de Kovid-19 servislerinin dolduğunu... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T12:13+0300
2021-08-26T12:35+0300
koronavirüs
yoğun bakım
amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)
biontech
türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, Rize'nin Kovid-19 aşı haritasında ‘mavi’ olmasının mutluluğunu yaşadıklarını, ancak özellikle aşı olan yurttaşların, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak salgınla mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.‘Kovid-19 servis sayımızı beşe çıkarmamıza rağmen bir servis daha açma ihtiyacı oluştu’Kentte halen 18 yaş üstündeki yaklaşık 70 bin kişinin ilk doz aşısını olmadığının altını çizen Demiral, "Bir ay öncesinde kapattığımız yoğun bakım ve ikiye inen Kovid-19 yoğun bakım servisimiz şu anda dolu, yatışta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Acilde yoğun bakım bekleyen hastalarımızı bekletmek, il dışına sevk için talep oluşturmak zorunda kalıyoruz. Yoğun bakım servis sayımızın yanı sıra Kovid-19 servis sayımızı 5'e çıkarmamıza rağmen önümüzdeki günlerde bir servis daha açma ihtiyacı oluştu" diye konuştu."Aşılamada ulaştığımız sayılar bizi her ne kadar mavi kategoriye soksa da yeterli değil" ifadesini kullanan Demiral, ciddi sayıda yoğun bakım ve Kovid-19 servisi ihtiyacı oluştuğunu, her sabah acil serviste yatış için bekleyen, yoğun bakım için bekleyen, nitelikli, tümör, kanser ve acil cerrahisi için yer bekleyen hastaların olduğunu vurguladı.Demiral, alınan tedbirler sayesinde yaz mevsimi başında vaka sayılarının ciddi oranda azaldığını anımsatarak, "18 yaş üstünde henüz yaklaşık 70 bin vatandaşımız aşılanmalı ama diğer taraftan bizler yaza girişte nasıl azalttıysak vakaları, maske, mesafe, temizlik önlemleriyle çok güzel rakamlara inmiştik Kovid-19 hasta sayısında, yine o günleri arzuluyoruz. Bunun için de kesinlikle mavi kategoride olmak bizi rehavete sürüklememeli" ifadelerini kullandı.Servislerde yatan, aşısını olmuş Kovid-19 hastalarının tedavi süreçlerinin ve sürelerinin, aşı olmayan hastalara göre daha kolay ilerlediğine dikkati çeken Demiral, Kovid-19'a karşı aşının koruyuculuğuyla ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışındaki bilimsel yayınların dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.Aşı olmamak için direnen, aşıyla ilgili olumsuz iddialara inanan vatandaşlara da çağrı yapan Demiral, şunları kaydetti:Demiral, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) de Kovid-19'a karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini hatırlatarak, "FDA tarafından BioNTech'e onay da verildi. Önceden bunu iddia eden aşı karşıtı vatandaşlarımızın artık FDA onayına da herhalde diyecekleri bir şey yoktur, diye düşünüyorum. Hani 'FDA onay vermemişti, çok da BioNTech desteklenmiyor' şeklinde bir iddia vardı ama bu onay da çıktı görüyoruz ki. Dolayısıyla yanlış yönlendirmemek lazım insanları" değerlendirmesinde bulundu.
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yoğun bakım, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda), biontech , türkiye’de koronavirüse karşı aşılama dönemi

Yoğun bakımı dolan hastanede başhekimden çağrı: Aşının ötesinde mücadelenin başka bir yöntemi yok

12:13 26.08.2021 (güncellendi: 12:35 26.08.2021)
© AAyoğun bakım
yoğun bakım - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Başhekim Doç. Dr. Demiral, aşı olmadıkları için hastalığı şiddetli geçiren vatandaşlar nedeniyle hem yoğun bakım hem de Kovid-19 servislerinin dolduğunu söyledi.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Gökhan Demiral, Rize'nin Kovid-19 aşı haritasında ‘mavi’ olmasının mutluluğunu yaşadıklarını, ancak özellikle aşı olan yurttaşların, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak salgınla mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.

‘Kovid-19 servis sayımızı beşe çıkarmamıza rağmen bir servis daha açma ihtiyacı oluştu’

Kentte halen 18 yaş üstündeki yaklaşık 70 bin kişinin ilk doz aşısını olmadığının altını çizen Demiral, "Bir ay öncesinde kapattığımız yoğun bakım ve ikiye inen Kovid-19 yoğun bakım servisimiz şu anda dolu, yatışta ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Acilde yoğun bakım bekleyen hastalarımızı bekletmek, il dışına sevk için talep oluşturmak zorunda kalıyoruz. Yoğun bakım servis sayımızın yanı sıra Kovid-19 servis sayımızı 5'e çıkarmamıza rağmen önümüzdeki günlerde bir servis daha açma ihtiyacı oluştu" diye konuştu.
"Aşılamada ulaştığımız sayılar bizi her ne kadar mavi kategoriye soksa da yeterli değil" ifadesini kullanan Demiral, ciddi sayıda yoğun bakım ve Kovid-19 servisi ihtiyacı oluştuğunu, her sabah acil serviste yatış için bekleyen, yoğun bakım için bekleyen, nitelikli, tümör, kanser ve acil cerrahisi için yer bekleyen hastaların olduğunu vurguladı.
Demiral, alınan tedbirler sayesinde yaz mevsimi başında vaka sayılarının ciddi oranda azaldığını anımsatarak, "18 yaş üstünde henüz yaklaşık 70 bin vatandaşımız aşılanmalı ama diğer taraftan bizler yaza girişte nasıl azalttıysak vakaları, maske, mesafe, temizlik önlemleriyle çok güzel rakamlara inmiştik Kovid-19 hasta sayısında, yine o günleri arzuluyoruz. Bunun için de kesinlikle mavi kategoride olmak bizi rehavete sürüklememeli" ifadelerini kullandı.
Servislerde yatan, aşısını olmuş Kovid-19 hastalarının tedavi süreçlerinin ve sürelerinin, aşı olmayan hastalara göre daha kolay ilerlediğine dikkati çeken Demiral, Kovid-19'a karşı aşının koruyuculuğuyla ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışındaki bilimsel yayınların dikkate alınması gerektiğini dile getirdi.
Aşı olmamak için direnen, aşıyla ilgili olumsuz iddialara inanan vatandaşlara da çağrı yapan Demiral, şunları kaydetti:
"Diğer illerde de izliyoruz, sosyal medyaya da görüyoruz; hakikatten sosyal medyadan etkilenerek aşı olmayan vatandaşlarımızın serzenişlerini, yanlış yönlendirildiğine dair serzenişlerini izliyoruz. Bizlerin de aşı olmayan ama son zamanda özellikle bu artışla birlikte aşı olan pek çok dostumuz, eşimiz, hatta bunların arasında bir miktar sağlık çalışanımız da oldu. Dolayısıyla kesinlikle uyarıyoruz; bizim şu anda elimizde bilimsel verilerle yapabileceğimiz tek şey aşı. Aşının ötesinde pandemiyle mücadelenin başka bir yöntemi yok. Dolayısıyla aşılara güvenme durumundayız."
Demiral, ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) de Kovid-19'a karşı Pfizer-BioNTech aşısına 16 yaş ve üstü için tam onay verdiğini hatırlatarak, "FDA tarafından BioNTech'e onay da verildi. Önceden bunu iddia eden aşı karşıtı vatandaşlarımızın artık FDA onayına da herhalde diyecekleri bir şey yoktur, diye düşünüyorum. Hani 'FDA onay vermemişti, çok da BioNTech desteklenmiyor' şeklinde bir iddia vardı ama bu onay da çıktı görüyoruz ki. Dolayısıyla yanlış yönlendirmemek lazım insanları" değerlendirmesinde bulundu.
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