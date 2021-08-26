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YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde örgün eğitimin yeni dönemde yüz yüze başlayacağını açıkladı. 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T16:31+0300
2021-08-26T16:46+0300
yök
türkiye
üniversite
koronavirüs
yüz yüze eğitim
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sekteye uğrayan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı.Özvar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ile ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlayacağını duyurdu.YÖK'ün resmi web sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle:"Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapılmıştır.Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirüs Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."
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yök, üniversite, koronavirüs, yüz yüze eğitim

YÖK Başkanı Özvar'dan üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim açıklaması

16:31 26.08.2021 (güncellendi: 16:46 26.08.2021)
© Fotoğraf : İstanbul Üniversitesiİstanbul Üniversitesi / üniversite
İstanbul Üniversitesi / üniversite - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© Fotoğraf : İstanbul Üniversitesi
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YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde örgün eğitimin yeni dönemde yüz yüze başlayacağını açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sekteye uğrayan yüz yüze eğitime ilişkin açıklama yaptı.
Özvar, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında salgının gelişme seyri ile ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları da dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlayacağını duyurdu.
YÖK'ün resmi web sitesinde yer alan açıklamanın tamamı şöyle:
"Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran Kovid-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.
Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme' çalışmaları yapılmıştır.
Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde 'Koronavirüs Komisyonları' oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda 'yüz yüze eğitime' başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.
Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Kovid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir."
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