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Yumurtalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları suyla buluştu
Yumurtalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları suyla buluştu
Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan, Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan ile Akdeniz arasında bulunan, Karataş ilçesindeki... 26.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-26T00:17+0300
2021-08-26T00:24+0300
yaşam
deniz kaplumbağası
akdeniz
çevre
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Mayıs ve hazirandaki yumurtlama döneminde 20'si caretta caretta olmak üzere 434 yuva tespit edilen bölgede, yavrular yaklaşık iki aylık kuluçka dönemini tamamlayıp yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluşuyor.Bu sene tespit edilen 10 bin 500 deniz kaplumbağası yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri ve doğaseverlerin de yardımıyla "hayat yolculuğuna" başlıyor.'Yumurtlama sürecinden sonra yavrular peyderpey denizle buluştu'Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Anadolu Ajansı muhabirine, Hatay'dan Mersin'in Anamur ilçesine kadar olan sahil şeridinde, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar ile ilgili her yıl çalışmalar yaptıklarını söyledi.Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı "Yuvalama için oldukça verimli" şeklinde değerlendiren Çangır, şöyle konuştu:'Yavruların tamamına yakını yuvadan sağlıklı çıkıyor'Çangır, yuvalama döneminde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri ve doğaseverlerin sahilde görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
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deniz kaplumbağası, akdeniz, çevre

Yumurtalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları suyla buluştu

00:17 26.08.2021 (güncellendi: 00:24 26.08.2021)
© AADeniz kaplumbağası
Deniz kaplumbağası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
© AA
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Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan, Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan ile Akdeniz arasında bulunan, Karataş ilçesindeki Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın yaklaşık 22 kilometrelik kumsalı, deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor.
Mayıs ve hazirandaki yumurtlama döneminde 20'si caretta caretta olmak üzere 434 yuva tespit edilen bölgede, yavrular yaklaşık iki aylık kuluçka dönemini tamamlayıp yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluşuyor.
Bu sene tespit edilen 10 bin 500 deniz kaplumbağası yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri ve doğaseverlerin de yardımıyla "hayat yolculuğuna" başlıyor.

'Yumurtlama sürecinden sonra yavrular peyderpey denizle buluştu'

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Anadolu Ajansı muhabirine, Hatay'dan Mersin'in Anamur ilçesine kadar olan sahil şeridinde, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar ile ilgili her yıl çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı "Yuvalama için oldukça verimli" şeklinde değerlendiren Çangır, şöyle konuştu:
"22 kilometrelik bu sahilde 434 yuva tespit ettik. Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın 22 kilometrelik sahili aslında yeşil deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı ancak bu yıl 20 caretta caretta yuvası da tespit ettik. Bu da ayrı bir zenginlik, güzellik. Bölge müdürlüğü alanlarımızda daha çok Mersin tarafındaki alanlarımız caretta caretta türü. Hatay tarafındakiler yeşil deniz kaplumbağası. Adana'da bir sentez olmuş. İki bölgenin karışımı olmuş. Yumurtlama sürecinden sonra yavrular peyderpey denizle buluştu. Biz bugün son yavruları denize uğurladık. Bu yıl 434 yuvada yaklaşık 10 bin 500 yavru denizle buluştu. Son 15 yıldır yüzbinlerce yavru deniz kaplumbağasını büyük emeklerle denizle buluşturduk."

'Yavruların tamamına yakını yuvadan sağlıklı çıkıyor'

Çangır, yuvalama döneminde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri ve doğaseverlerin sahilde görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:
"Yuvalama döneminde yavruları yırtıcılardan korumak için çelik kafesler koyuluyor. Arkadaşlarımız sahile gelen ziyaretçilerin zarar vermemesi için çeşitli koruyucu tedbirler alıyor. Ekiplerimiz bölgeyi devamlı kontrol ediyor. Yavruların tamamına yakını yuvadan sağlıklı çıkıyor. Az miktarda yavru yuvadan çıkamıyor. Bununla ilgili görevli arkadaşlarımız tüm yuvaları kontrol ediyor. Yuvadan çıkamayanları belirli bir alanda toplayıp akşam saatlerinde denize salıyorlar."
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