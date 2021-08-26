https://tr.sputniknews.com/20210826/yumurtalarindan-cikan-yavru-deniz-kaplumbagalari-suyla-bulustu-1048340688.html

Yumurtalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları suyla buluştu

Yumurtalarından çıkan yavru deniz kaplumbağaları suyla buluştu

Türkiye'nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından olan, Çukurova Deltası'nın en geniş lagünü Akyatan ile Akdeniz arasında bulunan, Karataş ilçesindeki... 26.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-26T00:17+0300

2021-08-26T00:17+0300

2021-08-26T00:24+0300

yaşam

deniz kaplumbağası

akdeniz

çevre

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Mayıs ve hazirandaki yumurtlama döneminde 20'si caretta caretta olmak üzere 434 yuva tespit edilen bölgede, yavrular yaklaşık iki aylık kuluçka dönemini tamamlayıp yumurtalarından çıkarak mavi sularla buluşuyor.Bu sene tespit edilen 10 bin 500 deniz kaplumbağası yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri ve doğaseverlerin de yardımıyla "hayat yolculuğuna" başlıyor.'Yumurtlama sürecinden sonra yavrular peyderpey denizle buluştu'Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Anadolu Ajansı muhabirine, Hatay'dan Mersin'in Anamur ilçesine kadar olan sahil şeridinde, yeşil deniz kaplumbağaları ve caretta carettalar ile ilgili her yıl çalışmalar yaptıklarını söyledi.Akyatan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nı "Yuvalama için oldukça verimli" şeklinde değerlendiren Çangır, şöyle konuştu:'Yavruların tamamına yakını yuvadan sağlıklı çıkıyor'Çangır, yuvalama döneminde Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü ile Doğal Hayatı Koruma Vakfı görevlileri ve doğaseverlerin sahilde görev yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

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deniz kaplumbağası, akdeniz, çevre