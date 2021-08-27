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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni genelge
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni genelge
İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine '2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T12:01+0300
2021-08-27T12:01+0300
türkiye
içişleri bakanlığı
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
içişleri bakanlığı

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 İl Valiliğine yeni genelge

12:01 27.08.2021
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine '2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Trafik Tedbirleri' konulu genelge gönderdi.
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