https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-14-agustostan-bu-yana-afganistandan-yaklasik-105-bin-kisiyi-tahliye-etti-1048390395.html

ABD, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 105 bin kişiyi tahliye etti

ABD, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 105 bin kişiyi tahliye etti

ABD son 24 saatte Afganistan'dan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye ederken, 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 105 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T17:49+0300

2021-08-27T17:49+0300

2021-08-27T17:49+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

işid

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taliban

beyaz saray

saldırı

joe biden

operasyon

tahliye

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ABD, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını sürdürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye etti.Operasyon kapsamında ABD tarafından 35 askeri uçuş ile yaklaşık 8 bin 500, 54 koalisyon uçuşuyla ise 4 bin civarında kişi tahliye edildi.Son operasyonlarla birlikte ABD yönetimi 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 105 bin kişiyi Afganistan'dan çıkarırken, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 110 bin 600 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

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abd, işid, afganistan, taliban, beyaz saray, saldırı, joe biden, operasyon, tahliye, intihar saldırısı