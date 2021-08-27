https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-14-agustostan-bu-yana-afganistandan-yaklasik-105-bin-kisiyi-tahliye-etti-1048390395.html
ABD, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 105 bin kişiyi tahliye etti
ABD, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 105 bin kişiyi tahliye etti
ABD son 24 saatte Afganistan'dan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye ederken, 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 105 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T17:49+0300
2021-08-27T17:49+0300
2021-08-27T17:49+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
işid
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taliban
beyaz saray
saldırı
joe biden
operasyon
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ABD, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını sürdürüyor. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye etti.Operasyon kapsamında ABD tarafından 35 askeri uçuş ile yaklaşık 8 bin 500, 54 koalisyon uçuşuyla ise 4 bin civarında kişi tahliye edildi.Son operasyonlarla birlikte ABD yönetimi 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 105 bin kişiyi Afganistan'dan çıkarırken, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 110 bin 600 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.
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abd, işid, afganistan, taliban, beyaz saray, saldırı, joe biden, operasyon, tahliye, intihar saldırısı
ABD, 14 Ağustos'tan bu yana Afganistan'dan yaklaşık 105 bin kişiyi tahliye etti
ABD son 24 saatte Afganistan'dan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye ederken, 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 105 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.
ABD, Afganistan'dan tahliye operasyonlarını sürdürüyor.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre ABD, son 24 saatte Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan yaklaşık 12 bin 500 kişiyi daha tahliye etti.
Operasyon kapsamında ABD tarafından 35 askeri uçuş ile yaklaşık 8 bin 500, 54 koalisyon uçuşuyla ise 4 bin civarında kişi tahliye edildi.
Son operasyonlarla birlikte ABD yönetimi 14 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 105 bin kişiyi Afganistan'dan çıkarırken, temmuz ayının sonundan bu yana ise yaklaşık 110 bin 600 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.