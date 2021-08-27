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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-baskani-bidena-ulusal-guvenlik-ekibinden-kabilde-baska-teror-saldirilari-olabilir-uyarisi-1048394747.html
ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı
ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı
Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T21:00+0300
2021-08-27T21:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
abd
işid
taliban
saldırı
joe biden
jen psaki
açıklama
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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın bugün ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti.Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda dün düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki, "Ulusal Güvenlik ekibi Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil Havalimanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi" bilgisini paylaştı.Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi" ifadesini kullandı.'Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak'Toplantıda üst düzey kumutanların da planlanan IŞİD/Horasan hedefleri konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, "Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak" uyarısında bulundu.Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20210827/trump-kabildeki-saldiri-abd-birliklerinin-zayifligini-ortaya-koydu-1048393546.html
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abd, işid, taliban, saldırı, joe biden, jen psaki, açıklama

ABD Başkanı Biden'a ulusal güvenlik ekibinden 'Kabil'de başka terör saldırıları olabilir' uyarısı

21:00 27.08.2021
© REUTERS / Evelyn HocksteinABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
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Beyaz Saray, ulusal güvenlik ekibinin, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Kabil'de başka terör saldırıları olabileceği konusunda uyardığını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, yaptığı yazılı açıklamada Biden'ın bugün ulusal güvenlik ekibiyle Afganistan konusunu görüştüğünü ve Harris'in de görüşmeye video konferans yoluyla katıldığını belirtti.
Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nda dün düzenlenen terör saldırısında 13 Amerikan askerinin yaşamını kaybetmesinin ardından Psaki, "Ulusal Güvenlik ekibi Biden ve Harris'e Kabil'de başka terör saldırıları olabileceğini ancak Kabil Havalimanında maksimum güvenlik önlemlerini aldıklarını söyledi" bilgisini paylaştı.
Psaki, tüm tehditlere rağmen Amerikan askerlerinin tahliye operasyonlarını sürdürdüğünü belirterek, "Başkan Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a, ABD'nin askeri varlığı bittikten sonra da üçüncü ülke vatandaşları ve vize sahibi Afganların güvenliğinin sağlanması için uluslararası ortaklar ile diplomatik çabalara devam edilmesi talimatı verdi" ifadesini kullandı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Trump: Kabil’deki saldırı ABD birliklerinin zayıflığını ortaya koydu
20:10
5

'Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak'

Toplantıda üst düzey kumutanların da planlanan IŞİD/Horasan hedefleri konusunda Biden ve Harris'e bilgi verdiğini aktaran Psaki, "Afganistan misyonunun gelecek birkaç günü, bugüne kadarki en tehlikeli günler olacak" uyarısında bulundu.
Psaki, söz konusu toplantıya Dışişleri Bakanı Blinken, Savunma Bakanı Lloyd Austin, Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve diğer üst düzey yetkililerin katıldığını sözlerine ekledi.
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