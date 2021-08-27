https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-ekonomisi-ikinci-ceyrekte-yuzde-66-buyudu-1048373037.html

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6.6 büyüdü

ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 6.6 büyüdü

ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6.6'lık büyüme kaydetti. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T02:18+0300

2021-08-27T02:18+0300

2021-08-27T02:18+0300

ekonomi

abd

ekonomi

büyüme

gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)

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ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verisine ilişkin ikinci tahminleri açıkladı.Buna göre, ABD'de GSYH yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 6.6 arttı.Söz konusu dönemde GSYH verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, piyasa beklentisi ekonominin ikinci çeyrekte yüzde 6.7 büyümesi yönündeydi.Ülkenin GSYH verisine ilişkin temmuz ayında yayımlanan öncü verilerde, ekonominin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6.5 büyüdüğü kaydedilmişti.Ülke ekonomisi yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 6.3'lük büyüme performansı göstermişti.Devam eden ekonomik toparlanma, işletmelerin yeniden açılması ve Kovid-19 salgınına karşı süren hükümet destekleri, ikinci çeyrek GSYH artışında belirleyici oldu.Bu dönemde ABD ekonomisindeki büyümede, kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar, ihracat ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki artışın özel stok yatırımları, konut dışı sabit yatırımlar ve federal hükümet harcamalarındaki düşüşle dengelenmesi etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da artış gösterdi.İkinci çeyreğe ait GSYH'deki revizyonda ise konut dışı sabit yatırımlar ve ihracattaki yukarı yönlü revizyonların özel stok yatırımları, konut sabit yatırımları ile eyalet ve yerel yönetim harcamalarındaki aşağı yönlü revizyonlarla dengelenmesi belirleyici oldu.Yılın ikinci çeyreğine ait kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 6.4'ten yüzde 6.5'e revize edildi. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış ise yüzde 6.1 olarak korundu.

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abd, ekonomi, büyüme, gayri safi yurtiçi hasıla (gsyh)