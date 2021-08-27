https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-istihbarati-kovid-19-raporunun-gizliligi-kaldirilan-versiyonunu-hazirliyor-1048374305.html

ABD istihbaratı, Kovid-19 raporunun gizliliği kaldırılan versiyonunu hazırlıyor

ABD istihbaratı, Kovid-19 raporunun gizliliği kaldırılan versiyonunu hazırlıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD istihbaratının Başkan Joe Biden’a sunduğu, Kovid-19'un menşeiyle ilgili raporun içeriğiyle ilgili henüz yorum... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T04:49+0300

2021-08-27T04:49+0300

2021-08-27T04:49+0300

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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’in, raporun gizli versiyonunun kopyasını aldığını, istihbarat yetkililerinin ayrıca bu konuda özel brifing gerçekleştirdiğini söyledi.Psaki, bugünkü basın toplantsında, "İstihbarat topluluğu aynı zaman raporun gizliliği kaldırılan ve raporun içeriğini özetleyen versiyonu üzerinde çalışıyor. Ne zaman sunulacağı konusunda net bir tarih yok ama hemen hazırlanması için çalışıyorlar" ifadelerini kullandı."Gizliliği kaldırılmış bu versiyon erişime açılana kadar, belgede sunulan değerlendirme hakkında daha fazla ayrıntı veremeyeceğim" diyen Psaki, gizli raporla ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddederek, "Elbette gizli brifing hakkında konuşamam" diye ekledi.Beyaz Saray Sözcüsü, "Raporun herhangi bir net sonuç içermediği ortaya çıkarsa Biden'ın, koronavirüsün menşeini bulmaya çalışmayı bırakacağı ve kendisini belgede mevcut verilerle sınırlı kalacağı bir durum ortaya çıkabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Sizi temin ederim ki Başkan, yüz binlerce Amerikalıların ölmesine neden olan Kovid-19'un gerçek nedenlerini ortaya çıkarmak istiyor.Washington Post gazetesi, salı günü Washington yönetiminden iki kaynağa dayandırdığı haberde, istihbarat servislerinin raporlarını Biden’e sunduğunu, fakat virüsün laboratuvarda mı yoksa doğal olarak ortaya çıktığı konusunda fikir birliğine varamadıklarını bildirmişti. Kaynaklar, incelenen çok miktarda bilgiye rağmen bu raporun nihai bir sonuç içermediğini dile getirmişti.Habere göre, ABD idaresinin temsilcilerinden biri, koronavirüsün menşeini belirlemenin istihbarat değil bilim insanlarının yetkinliğinde olduğundan istihbarat topluluğunun 'bu problemi çözmek için yeterince donanıma sahip olmadığını' itiraf etmişti.ABD Başkanı Joe Biden, geçen mayıs ayında, Amerikan istihbaratının Sars-CoV-2'nin yayılmasının nasıl başladığını kesin olarak söylemek için yeterli bilgiye sahip olmadığını açıklamıştı. ABD lideri, mevcut tüm verileri incelemek için çabaları ikiye katlayarak 90 gün içinde yeni bir rapor hazırlama emrini vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20210825/cin-abdyi-kovid-19un-kokenini-politiklestirmekle-sucladi-1048338361.html

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