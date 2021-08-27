https://tr.sputniknews.com/20210827/abdde-ida-kasirgasi-katrinadan-16-yil-sonra-louisianayi-tehdit-ediyor-1048394022.html

ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor

ABD'de Ida kasırgası Katrina'dan 16 yıl sonra Louisiana'yı tehdit ediyor

Tropik fırtına Ida'nın hafta sonu "kategori 3" kasırgaya dönüşerek Louisiana'yı vurmasından endişe ediliyor. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T20:32+0300

2021-08-27T20:32+0300

2021-08-27T20:32+0300

yaşam

abd

kasırga

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ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Keymen Adaları'ndan geçen tropik fırtınanın Meksika Körfezi'nin güneydoğusunda kategori 3 seviyesinde bir kasırgaya dönüşeceğini tahmin ettiklerini açıkladı.Uzmanlar, bölgeye 16 yıl önce vuran Katrina'dan sonra Ida'nın da özellikle New Orleans için önemli tehlike oluşturabileceğine dikkati çekti.Louisiana'nın güneydoğusu, Mississippi kıyıları ve Alabama eyaletinin hafta sonu ve pazartesi günü 40-50 santimetre yağış almasını beklediklerini bildiren Ulusal Kasırga Merkezi, fırtına dalgası nedeniyle sel oluşabileceği uyarısında bulundu.Kategori 5 şiddetinde olan Katrina Kasırgası 2005'te Louisiana'da, New Orleans ve çevresinde 1800 kişinin ölümüne ve 125 milyar dolar hasara yol açmıştı.

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abd, kasırga