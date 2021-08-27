https://tr.sputniknews.com/20210827/abdde-tuketici-guveni-agustosta-10-yilin-en-dusuk-seviyesine-indi-1048391871.html

ABD'de tüketici güveni ağustosta 10 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de tüketici güveni ağustosta 10 yılın en düşük seviyesine indi

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, ağustosta 70,3 değerinde gerçekleşerek Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeyi... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T18:58+0300

2021-08-27T18:58+0300

2021-08-27T18:58+0300

ekonomi

abd

tüketici güven endeksi

michigan üniversitesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1044760049_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6226913db574e222d6044dc3819e951f.jpg

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı ağustos ayına ilişkin tüketici güven endeksi nihai verilerini açıkladı.Buna göre, tüketici güveni ağustosta bir önceki aya kıyasla 10.9 puan azalarak 70.3 değerine geriledi.Söz konusu veride sınırlı bir yukarı yönlü revizyon yapılırken, ağustos ayına ait öncü veri 70.2 olarak açıklanmıştı.Aralık 2011'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen endekse ilişkin piyasa beklentisi ise 70.7 olması yönündeydi.Tüketici güven endeksi, temmuzda ise 81.2 seviyesinde gerçekleşmişti.Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, ağustosta aylık 6 puan azalarak 78.5'e indi.Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde aylık 13.9 puanlık azalışla 65.1'e geriledi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Başekonomist Richard Curtin, ağustos ayının ilk yarısında kaydedilen tüketici güvenindeki çöküşün boyutunda ay sonunda bir azalma olmadığını kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, tüketici güven endeksi, michigan üniversitesi