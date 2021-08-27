https://tr.sputniknews.com/20210827/abdden-talibana-muttefik-muamelesi-centcom-komutani-talibanla-istihbarat-paylasimini-acikladi-1048383340.html

ABD'den Taliban'a müttefik muamelesi: CENTCOM Komutanı Taliban'la istihbarat paylaşımını açıkladı

ABD'den Taliban'a müttefik muamelesi: CENTCOM Komutanı Taliban'la istihbarat paylaşımını açıkladı

IŞİD-Horasan'ın Kabil Havaalanı saldırılarının ardından konuşan CENTCOM Komutanı McKenzie, 'ABD ile Taliban arasında istihbarat paylaşımı operasyonu... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T13:32+0300

2021-08-27T13:32+0300

2021-08-27T13:32+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

afganistan

taliban

abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom)

kenneth mckenzie

istihbarat

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ABD'nin çekilmesiyle Afganistan'ı ele geçiren Taliban'dan daha küçük çaplı ama daha tehlikeli bir örgüt olduğu belirtilen IŞİD-Horasan'ın dün Kabil Havaalanı bölgesini kana bulamasının ardından, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) Taliban'a müttefik muamelesi geldi. CENTCOM Komutanı General Kenneth McKenzie, 'ABD ile Taliban arasında istihbarat paylaşımı operasyonu yürütüldüğünü, iki tarafın 31 Ağustos'ta tahliyelerin tamamlanması gibi ortak bir amacı paylaştığını' söyledi. Taliban'dan "Bu ortak amacı uyumlu tuttuğumuz sürece birlikte çalışmak faydalı oldu" diye söz eden ABD'li general, terör tehditlerine ilişkin bazı istihbaratın örgütle paylaşıldığını ve bunun işe yaradığını dile getirdi: "Bu istihbaratın [terörist tehditlerle ilgili] versiyonlarını Taliban ile paylaşıyoruz, böylece onlar gerçekten baskınlar yapıyor... (Olası saldırıların) bazılarını engellediklerini düşünüyoruz."Tahliyelerin gerçekleştiği Kabil Havaalanı bölgesinde dün ABD askerleri dahil onlarca kişinin öldüğü saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın kasten izin verdiğine inanmalarına yol açacak herhangi bir istihbarata sahip olmadıklarını aktaran McKenzie, IŞİD-Horasan'ın üstlendiği saldırıların gerçekleşmesine Taliban'ın izin verme potansiyeliyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı: "Bilmiyorum. [Taliban'ın] buna izin verdiğine beni ikna edecek herhangi bir şey olduğunu sanmıyorum."CENTCOM Komutanı'nın açıklamasından önce ABD'li haber sitesi Politico 'Washington'ın Kabil Havaalanı'na girişine izin verilmesi gereken ABD'liler ile Afgan işbirlikçilerinin isim listesini Taliban ile paylaştığını' duyurmuştu. Haberde Joe Biden yönetiminin bu hamlesinin 'bazı ABD Kongresi üyeleri ve askeri yetkilileri kızdırdığı' aktarılmıştı. Taliban'ın ABD öncülüğündeki yabancı güçler için çalışmış Afganları işkence ve katliama varan misillemelerde bulunmasından korkuluyor.

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abd, afganistan, taliban, abd merkez kuvvetler komutanlığı (centcom), kenneth mckenzie, istihbarat