https://tr.sputniknews.com/20210827/abdli-sunucu-oldurulen-her-amerikali-icin-afganistandaki-bir-sehir-yeryuzunden-silinmelidir-1048379001.html

ABD'li sunucu: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli

ABD'li sunucu: Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli

Afganistan'ın başkenti Kabil'de gerçekleşen arka arkaya patlamalar sonucu 13'ü ABD askeri olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybetti. ABD'li haber sunucusu... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T11:01+0300

2021-08-27T11:01+0300

2021-08-27T11:09+0300

dünya

abd

afganistan

taliban

saldırı

patlama

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Taliban'ın ülkede yönetimi ele geçirmesiyle başlayan tahliye operasyonları sürerken, başkent Kabil'de arka arkaya 6 patlama gerçekleşti. Son duruma göre 13 Amerikan askeri dahil olmak üzere en az 60 kişi hayatını kaybederken, 140 kişi ise yaralandı. FOX News'te radyo moderatörlüğü yapan haber sunucusu Todd Starnes da, ilk patlamaların ardından Twitter'dan yaptığı bir paylaşımla tepki çekti.Starnes, yaptığı paylaşımda "Öldürülen her Amerikalı için Afganistan'daki bir şehir yeryüzünden silinmeli" ifadelerini kullandı. Starnes, gelen tepkilerin ardından paylaşımını kaldırdı.'Kötülüğüe karşı acımasız olunmalı'Gelen tepkiler üzerine ikinci bir paylaşım yapan Starnes, "Eğer Taliban'ı bu tür bir dille tehdit etmezseniz, cinayetler devam edecek. Kötülükle acımasız bir şekilde mücadele edilmeli" dedi.

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abd, afganistan, taliban, saldırı, patlama