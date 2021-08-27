https://tr.sputniknews.com/20210827/adanada-termometreler-42yi-gosterdi-sicagi-gormedigimizde-hasta-oluyoruz-1048389736.html

Adana'da termometreler 42'yi gösterdi: 'Sıcağı görmediğimizde hasta oluyoruz'

Adana'da termometreler 42'yi gösterdi: 'Sıcağı görmediğimizde hasta oluyoruz'

Adana'da Ağustos ayının son günlerinde, termometreler güneşin altında 42 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalanlar, ağaç gölgelerinde dinlendi. Emekli Sait Aslan... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T17:20+0300

2021-08-27T17:20+0300

2021-08-27T17:20+0300

türkiye

adana

meteoroloji genel müdürlüğü

yaz

sıcak

gölge

ağustos

termometre

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Adana'da en yüksek sıcaklık, 12.00 ile 15.00 saatleri arasında 38 derece ölçüldü. Güneş altındaki termometreler ise 42 dereceyi gösterdi. Öğle saatlerinde yüzde 37 olan nem oranının, gece ise yüzde 96'ya yükseleceği bildirildi. Hissedilen sıcaklığın 41 dereceyi aştığı kent merkezinde dışarı çıkmak zorunda olan veya evde durmak istemeyenler, parklardaki ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.Öztürk: Küresel ısınma her yerde, mevsimler kayıyorAtatürk Parkı’ndaki banklarda oturup, kendisi gibi emekli arkadaşlarıyla sohbet eden 76 yaşındaki Mehmet Abdullah Öztürk, sıcak havaların insanı yaktığını söyledi. Gün boyu parkta dinlendiğini, akşam saatlerinde eve gittiğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:62 yaşındaki emekli Sait Aslan da banklarda vakit geçirdiğini ve bölgeye 'Gariban Yaylası’ ismini verdiklerini kaydederek, “Yaşlıların gidecek yeri yok, buraya geliyoruz. Adana sıcak bir şehir ama alıştık. Sıcağı görmediğimizde hasta oluyoruz, sıcağı gördüğümüzde kendimize geliyoruz. Bu sıcak sanki bizi iyileştiriyor” diye konuştu.

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adana, meteoroloji genel müdürlüğü, yaz, sıcak, gölge, ağustos , termometre