Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6893 seferiyle Ankara'ya hareket etti.Türk askerlerini taşıyan uçak saat 13.10 Esenboğa Havalimanı'na indi.Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli askerleri taşıyan ilk uçak dün Ankara'ya gelmişti.
Afganistan'dan tahliye edilen Türk askerlerini taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağı, saat 13:10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.
Türk Hava Kuvvetleri'ne ait nakliye uçağıyla Kabil'den Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giden Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, daha sonra buradan Türk Hava Yollarının TK 6893 seferiyle Ankara'ya hareket etti.
Türk askerlerini taşıyan uçak saat 13.10 Esenboğa Havalimanı'na indi.
Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda görevli askerleri taşıyan ilk uçak dün Ankara'ya gelmişti.