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Almanya’da Kaliningrad Bölgesini bu ülkenin bir parçası olarak gösteren afişler asıldı
Almanya’da Kaliningrad Bölgesini bu ülkenin bir parçası olarak gösteren afişler asıldı
Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde, Rusya’ya bağlı Kaliningrad Bölgesi’ni Almanya’nın bir parçası olarak gösteren seçim afişleri asıldığı... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T17:50+0300
2021-08-27T17:57+0300
dünya
rusya
almanya
kaliningrad
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Yerel Nordkurier gazetesinin aktardığına göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde kimliği belirsiz kişiler, Rusya’ya bağlı Kaliningrad Bölgesi’ni Almanya’nın bir parçası olarak gösteren 1949 yılının seçim afişlerinin kopyalarını astı.Teterovo ve bölgenin diğer şehirlerinde ortaya çıkan 72 yıl öncesine ait afişler, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve diğer partilerin seçim propagandalarını içeriyor.CDU Sözcüsü Hannes Dettmann konuya ilişkin yaptığı açıklamada, partilerinin söz konusu afişlerle bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, bu tür ajitasyonların ‘yanıltmaya yönelik olduğunu ve kaldırılması gerektiğini’ kaydetti. Teterov polisi, Rostock savcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad Bölgesi, eski Doğu Prusya topraklarında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Hitler karşıtı koalisyon ülkelerinin Potsdam Konferansı kararı ile bu bölgenin büyük bir kısmı Polonya'ya, üçte biri ise başkent Königsberg ile birlikte SSCB’ye ve ardından Rusya'ya geçmişti.
rusya
almanya
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rusya, almanya, kaliningrad

Almanya’da Kaliningrad Bölgesini bu ülkenin bir parçası olarak gösteren afişler asıldı

17:50 27.08.2021 (güncellendi: 17:57 27.08.2021)
© Sputnik / Vladimir Fedorenko / Fotoğraf bankasına girKaliningrad'da Brandenburgskiye kapıları
Kaliningrad'da Brandenburgskiye kapıları - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Vladimir Fedorenko
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Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde, Rusya’ya bağlı Kaliningrad Bölgesi’ni Almanya’nın bir parçası olarak gösteren seçim afişleri asıldığı bildirildi.
Yerel Nordkurier gazetesinin aktardığına göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde kimliği belirsiz kişiler, Rusya’ya bağlı Kaliningrad Bölgesi’ni Almanya’nın bir parçası olarak gösteren 1949 yılının seçim afişlerinin kopyalarını astı.
Teterovo ve bölgenin diğer şehirlerinde ortaya çıkan 72 yıl öncesine ait afişler, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve diğer partilerin seçim propagandalarını içeriyor.
CDU Sözcüsü Hannes Dettmann konuya ilişkin yaptığı açıklamada, partilerinin söz konusu afişlerle bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, bu tür ajitasyonların ‘yanıltmaya yönelik olduğunu ve kaldırılması gerektiğini’ kaydetti. Teterov polisi, Rostock savcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.
Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad Bölgesi, eski Doğu Prusya topraklarında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Hitler karşıtı koalisyon ülkelerinin Potsdam Konferansı kararı ile bu bölgenin büyük bir kısmı Polonya'ya, üçte biri ise başkent Königsberg ile birlikte SSCB’ye ve ardından Rusya'ya geçmişti.
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