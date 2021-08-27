Almanya’da Kaliningrad Bölgesini bu ülkenin bir parçası olarak gösteren afişler asıldı

Yerel Nordkurier gazetesinin aktardığına göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde kimliği belirsiz kişiler, Rusya’ya bağlı Kaliningrad Bölgesi’ni Almanya’nın bir parçası olarak gösteren 1949 yılının seçim afişlerinin kopyalarını astı.Teterovo ve bölgenin diğer şehirlerinde ortaya çıkan 72 yıl öncesine ait afişler, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve diğer partilerin seçim propagandalarını içeriyor.CDU Sözcüsü Hannes Dettmann konuya ilişkin yaptığı açıklamada, partilerinin söz konusu afişlerle bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, bu tür ajitasyonların ‘yanıltmaya yönelik olduğunu ve kaldırılması gerektiğini’ kaydetti. Teterov polisi, Rostock savcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad Bölgesi, eski Doğu Prusya topraklarında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Hitler karşıtı koalisyon ülkelerinin Potsdam Konferansı kararı ile bu bölgenin büyük bir kısmı Polonya'ya, üçte biri ise başkent Königsberg ile birlikte SSCB’ye ve ardından Rusya'ya geçmişti.
Almanya’nın Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde, Rusya’ya bağlı Kaliningrad Bölgesi’ni Almanya’nın bir parçası olarak gösteren seçim afişleri asıldığı bildirildi.
Yerel Nordkurier gazetesinin aktardığına göre, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde kimliği belirsiz kişiler, Rusya’ya bağlı Kaliningrad Bölgesi’ni Almanya’nın bir parçası olarak gösteren 1949 yılının seçim afişlerinin kopyalarını astı.
Teterovo ve bölgenin diğer şehirlerinde ortaya çıkan 72 yıl öncesine ait afişler, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) ve diğer partilerin seçim propagandalarını içeriyor.
Nachdem von der #CDU 72 Jahre alte Wahlplakate in Teterow aufgetaucht waren, sind nun historische Wahlplakate mit Motiven von #FDP und #SPD gesichtet worden. Die #Polizei ermittelt landesweit. https://t.co/WGCEJlrYYd
CDU Sözcüsü Hannes Dettmann konuya ilişkin yaptığı açıklamada, partilerinin söz konusu afişlerle bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, bu tür ajitasyonların ‘yanıltmaya yönelik olduğunu ve kaldırılması gerektiğini’ kaydetti. Teterov polisi, Rostock savcılığının konuyla ilgili soruşturma başlattığını belirtti.
Rusya ile kara bağlantısı olmayan Kaliningrad Bölgesi, eski Doğu Prusya topraklarında yer alıyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Hitler karşıtı koalisyon ülkelerinin Potsdam Konferansı kararı ile bu bölgenin büyük bir kısmı Polonya'ya, üçte biri ise başkent Königsberg ile birlikte SSCB’ye ve ardından Rusya'ya geçmişti.