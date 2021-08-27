https://tr.sputniknews.com/20210827/almanyanin-rusya-buyukelcisi-kuzey-akim-2-projesi-yakinda-tamamlaniyor-1048396120.html

Almanya'nın Rusya Büyükelçisi: Kuzey Akım-2 projesi yakında tamamlanıyor

Almanya'nın Rusya Büyükelçisi: Kuzey Akım-2 projesi yakında tamamlanıyor

Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geyr, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının teknik hazırlığının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T22:04+0300

2021-08-27T22:04+0300

2021-08-27T22:05+0300

dünya

rusya

almanya

doğalgaz boru hattı

kuzey akım-2

geza andreas von geyr

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Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Geza Andreas von Geyr, Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının teknik hazırlığının önümüzdeki günlerde tamamlanacağını söyledi.Rusya’nın Saratov Bölgesinde basın mensuplarına konuşan Geyr, "Aldığım bilgilere göre, hattın bitimine sadece birkaç kilometre kaldı. Teknik hazırlığı yakında tamamlanacak. Ardından başlayacak olan sertifikasyon sürecinin tamamlanmasıyla da gaz devreye alınmaya başlanacak" dedi.Kuzey Akım-2'nin ticari bir proje olduğunu belirten büyükelçi, konuyla ilgili ayrıntılı bilginin boru hattını işletecek şirketlerden alınabileceğini kaydetti.Daha önce, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattının operatör şirketi Alman Nord Stream 2 AG’nin CEO’su Matthias Warnig, hattın yapımının önümüzdeki ağustos ayında tamamlanmasının beklendiği, hattın yılsonuna kadar faaliyete geçmesi gerektiği belirtmişti.

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rusya, almanya, doğalgaz boru hattı, kuzey akım-2, geza andreas von geyr