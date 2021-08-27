https://tr.sputniknews.com/20210827/armata-tanklarina-yapay-zeka-geliyor-1048390893.html

Armata tanklarına yapay zeka geliyor

Armata tanklarına yapay zeka geliyor

Rus silah üreticisi Uralvagonzavod (UVZ) Genel Müdürü Aleksandr Potapov, Rusya’nın en yeni T-14 Armata tankları üzerinde bir dizi yenilik yapılacağını söyledi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T18:17+0300

2021-08-27T18:17+0300

2021-08-27T18:17+0300

dünya

rusya

armata tankı

uralvagonzavod

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Sputnik’e konuşan Potapov, “Gizli bir bilgiyi biraz açıklayacağım. Armata tanklarına yapay zeka getirilmesi ve başka yeniliklerin yapılması yönünde modernleştirme çalışmalarına başladık” dedi.Potapov, Armata tanklarının dünyadaki diğerlerinden önemli ölçüde farklı olduğunu belirtti.Potapov ayrıca gelecekte bu tankların temel olarak kullanılması onlarca yıl üzerinde geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini kaydetti.

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rusya, armata tankı, uralvagonzavod