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https://tr.sputniknews.com/20210827/armata-tanklarina-yapay-zeka-geliyor-1048390893.html
Armata tanklarına yapay zeka geliyor
Armata tanklarına yapay zeka geliyor
Rus silah üreticisi Uralvagonzavod (UVZ) Genel Müdürü Aleksandr Potapov, Rusya’nın en yeni T-14 Armata tankları üzerinde bir dizi yenilik yapılacağını söyledi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T18:17+0300
2021-08-27T18:17+0300
2021-08-27T18:17+0300
dünya
rusya
armata tankı
uralvagonzavod
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Sputnik’e konuşan Potapov, “Gizli bir bilgiyi biraz açıklayacağım. Armata tanklarına yapay zeka getirilmesi ve başka yeniliklerin yapılması yönünde modernleştirme çalışmalarına başladık” dedi.Potapov, Armata tanklarının dünyadaki diğerlerinden önemli ölçüde farklı olduğunu belirtti.Potapov ayrıca gelecekte bu tankların temel olarak kullanılması onlarca yıl üzerinde geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini kaydetti.
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rusya, armata tankı, uralvagonzavod
Armata tanklarına yapay zeka geliyor
Rus silah üreticisi Uralvagonzavod (UVZ) Genel Müdürü Aleksandr Potapov, Rusya’nın en yeni T-14 Armata tankları üzerinde bir dizi yenilik yapılacağını söyledi.
Sputnik’e konuşan
Potapov, “ Gizli bir bilgiyi biraz açıklayacağım. Armata tanklarına yapay zeka getirilmesi ve başka yeniliklerin yapılması yönünde modernleştirme çalışmalarına başladık” dedi.
Potapov, Armata tanklarının dünyadaki
diğerlerinden
önemli ölçüde farklı olduğunu belirtti.
Potapov ayrıca gelecekte bu tankların temel olarak kullanılması onlarca yıl üzerinde geliştirme çalışmaları yapılması gerektiğini kaydetti.