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Avustralya, Kabil'deki havalimanı saldırılarını kınadı
Avustralya, Kabil'deki havalimanı saldırılarını kınadı
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları kınadı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T07:59+0300
2021-08-27T08:00+0300
dünya
afganistan
avustralya
kabil
açıklama
scott morrison
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Kabil'deki havalimanına yönelik saldırıları 'şeytani, planlı ve insanlık dışı' olarak tanımladı.ABD Başkanı Joe Biden'a, Amerikalı askerlerin kaybı için taziyelerini ilettiğini aktaran Morrison, ‘‘Amerikalı ve Afgan dostlarımızla birlikte korkunç ve çok sayıdaki kayıplarının yasını tutuyoruz” ifadelerini kullandı.Terör saldırısının Avustralya askeri personelinin birkaç saat önce durduğu kapıda 13 ABD askeri personelinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Morrison, "Bu cesur genç Amerikalılar, hayatları korumak, hayat kurtarmak için o kapıda durdular ancak başkalarına özgürlüğe giden bir yol açmak için kendi hayatlarını verdiler" şekilde konuştu.Morrison, Avustralya'nın son dokuz gün içinde Afganistan'dan yaklaşık 4 bin 100 kişiyi tahliye ettiğini hatırlatarak Kabil Havalimanı'nı "dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri" olarak nitelendirdiğini söyledi.Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210826/pentagon-kabil-havaalani-yakinlarinda-patlama-meydana-geldi-1048362126.html
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afganistan, avustralya, kabil, açıklama, scott morrison

Avustralya, Kabil'deki havalimanı saldırılarını kınadı

07:59 27.08.2021 (güncellendi: 08:00 27.08.2021)
© AFP 2021 / DAVID GRAYScott Morrison
Scott Morrison - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / DAVID GRAY
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Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları kınadı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Kabil'deki havalimanına yönelik saldırıları 'şeytani, planlı ve insanlık dışı' olarak tanımladı.
ABD Başkanı Joe Biden'a, Amerikalı askerlerin kaybı için taziyelerini ilettiğini aktaran Morrison, ‘‘Amerikalı ve Afgan dostlarımızla birlikte korkunç ve çok sayıdaki kayıplarının yasını tutuyoruz” ifadelerini kullandı.
Terör saldırısının Avustralya askeri personelinin birkaç saat önce durduğu kapıda 13 ABD askeri personelinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Morrison, "Bu cesur genç Amerikalılar, hayatları korumak, hayat kurtarmak için o kapıda durdular ancak başkalarına özgürlüğe giden bir yol açmak için kendi hayatlarını verdiler" şekilde konuştu.
Morrison, Avustralya'nın son dokuz gün içinde Afganistan'dan yaklaşık 4 bin 100 kişiyi tahliye ettiğini hatırlatarak Kabil Havalimanı'nı "dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri" olarak nitelendirdiğini söyledi.
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.
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