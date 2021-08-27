https://tr.sputniknews.com/20210827/avustralya-kabildeki-havalimanina-yonelik-teror-saldirilarini-kinadi-1048376392.html

Avustralya, Kabil'deki havalimanı saldırılarını kınadı

Avustralya, Kabil'deki havalimanı saldırılarını kınadı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları kınadı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T07:59+0300

2021-08-27T07:59+0300

2021-08-27T08:00+0300

dünya

afganistan

avustralya

kabil

açıklama

scott morrison

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1043820998_0:5:1025:581_1920x0_80_0_0_a473ff13bc279be629383a5609be1233.jpg

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, başkent Canberra’da düzenlediği basın toplantısında, Kabil'deki havalimanına yönelik saldırıları 'şeytani, planlı ve insanlık dışı' olarak tanımladı.ABD Başkanı Joe Biden'a, Amerikalı askerlerin kaybı için taziyelerini ilettiğini aktaran Morrison, ‘‘Amerikalı ve Afgan dostlarımızla birlikte korkunç ve çok sayıdaki kayıplarının yasını tutuyoruz” ifadelerini kullandı.Terör saldırısının Avustralya askeri personelinin birkaç saat önce durduğu kapıda 13 ABD askeri personelinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu belirten Morrison, "Bu cesur genç Amerikalılar, hayatları korumak, hayat kurtarmak için o kapıda durdular ancak başkalarına özgürlüğe giden bir yol açmak için kendi hayatlarını verdiler" şekilde konuştu.Morrison, Avustralya'nın son dokuz gün içinde Afganistan'dan yaklaşık 4 bin 100 kişiyi tahliye ettiğini hatırlatarak Kabil Havalimanı'nı "dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri" olarak nitelendirdiğini söyledi.Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210826/pentagon-kabil-havaalani-yakinlarinda-patlama-meydana-geldi-1048362126.html

afganistan

avustralya

kabil

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, avustralya, kabil, açıklama, scott morrison