Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
N95 maske - Sputnik Türkiye
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20210827/ayni-aileden-asi-olmayan-3-kisi-3-gun-icinde-koronavirusten-oldu-1048386136.html
Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde koronavirüsten öldü
Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde koronavirüsten öldü
Ordu’da Mustafa Altıntaş, annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T15:14+0300
2021-08-27T15:14+0300
koronavirüs
türkiye
ordu
aşı
pandemi
koronavirüs
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048385998_6:0:426:236_1920x0_80_0_0_876f31b711f8b8dea3ec1b7be7d33b9b.jpg
Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Altıntaş, annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti. Ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos’ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti. Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048385998_58:0:373:236_1920x0_80_0_0_1a6539fb7c9096f549e41e25dace7f5a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, ordu, aşı, pandemi, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde koronavirüsten öldü

15:14 27.08.2021
© DHAaynı aileden 3 kişi kovid'den hayatını kaybetti
aynı aileden 3 kişi kovid'den hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© DHA
Abone ol
Ordu’da Mustafa Altıntaş, annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, 3 gün içinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Aile fertlerinin aşı yaptırmadıkları belirtildi.
Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Altıntaş, annesi Hamide Altıntaş ve anneannesi Ayşe Yılmaz, rahatsızlanınca hastaneye gitti.
Ailenin Kovid-19 testleri pozitif çıktı. Durumu ağır olan Ayşe Yılmaz, hastanede yoğun bakıma kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 24 Ağustos’ta hayatını kaybetti. Durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırılan Hamide Altıntaş 25 Ağustos’ta, oğlu Mustafa Altıntaş ise 26 Ağustos’ta hayatını kaybetti.
Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ölen ailenin aşılarını yaptırmadıklarını belirtti. Bu arada, ailenin bazı fertlerinin de koronavirüs karantinasında bulunduğu belirtildi.
333031
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:19Çanakkale Boğazı'nda 204 kaçak göçmen yakalandı
16:07Paşinyan: Bölgede barışın tesisi için Ankara’dan olumlu sinyaller aldık
16:03Lavrov: Rusya, Kabil'deki saldırıları kınıyor
15:56Çamaşır telindeki kıyafetleri çaldı: Tişörtleri katladı, çorapları kokladı
15:53İSKİ'den su faturalarıyla ilgili taksit duyurusu
15:49Moore'dan Biden'ın Afganistan'dan çekilmesine tam destek: Amerika çok şükür bir savaşı daha kaybetti
15:48Konya'da obruk içinde obruk
15:37İBB Genel Sekreter Yardımcısı Demir: Takside çözüm kurumsallaşmadan ve sayısını arttırmaktan geçiyor
15:30Afganistan'dan tahliye edilen ikinci TSK kafilesini taşıyan uçak Ankara'da
15:27Taksim Meydanı’nda İBB çalışanları birbirine girdi
15:26UEFA'dan Mustafa Denizli'ye övgü: Üç farklı takımı şampiyon yapan tek hoca
15:25Rosoboronexport: 7 ülke ile S-400 tedarikine ilişkin görüşmeler sürüyor
15:14Aynı aileden aşı olmayan 3 kişi, 3 gün içinde koronavirüsten öldü
15:14Teknik direktörü Allegri açıkladı: Ronaldo artık Juventus'ta oynamak istemiyor
15:00KGAÖ ülkeleri, Afganistan'daki durum nedeniyle Kırgızistan ve Tacikistan'da tatbikatlar düzenleyecek
14:58MEB'den öğretmen adaylarına pedagojik formasyon hakkı
14:44Taliban'dan eşi ve 3 yaşındaki çocuğuyla kaçtı: 'Kaçmasaydık öldürülürdük'
14:33İYİ Parti'den 'Milletimize Miras' filmi
14:32Araştırmaya göre, Sputnik V aşısı Delta varyantına karşı iyi düzeyde etkinlik sağlıyor
14:30Kremlin: Kabil saldırısı sonrası Afganistan’da tehlike seviyesi hâlâ çok yüksek