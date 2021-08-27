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https://tr.sputniknews.com/20210827/azerbaycan-ermenistan-sinirdaki-mevzilerimize-ates-etti-1048378555.html
Azerbaycan: Ermenistan, sınırdaki mevzilerimize ateş etti
Azerbaycan: Ermenistan, sınırdaki mevzilerimize ateş etti
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş ettiğini bildirdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T10:31+0300
2021-08-27T10:31+0300
dünya
ermenistan
azerbaycan
açıklama
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Bakanlığın açıklamasında, “26 Ağustos’ta saat 21.20’de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birlikleri Şemseddin bölgesindeki Çınarlı köyündeki mevzilerinden piyade tüfekleri ve makineli tüfeklerle Tovuz bölgesinin Kohanabi köyündeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı. Açılan karşı ateş sonucunda düşman bastırıldı” ifadeleri kullanıldı.Azerbaycan ordusu arasından can kaybı olmadı. Askerler söz konusu mevkide durumu kontrol altında tutuyor.Azerbaycan-Ermenistan sınırında temmuz ayının sonunda taraflar yeniden karşılıklı olarak ateş açmaya başladı. Bakü, Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti. Erivan da sınırdaki çatışmalar neticesinde üç askerinin öldüğünü, beş askerinin de yaralandığını bildirdi. Daha sonra taraflar sınırda ateşkes üzerinde anlaştıklarını doğruladı. Ermenistan’a göre anlaşmaya Rus barış güçlerinin arabuluculuğu sonucunda ulaşıldı. Bundan önce de sınırdaki durum mayıs ayında tırmanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210826/azerbaycan-ermenistan-ordusu-mevzilerimize-ates-acti-1048353060.html
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ermenistan, azerbaycan, açıklama

Azerbaycan: Ermenistan, sınırdaki mevzilerimize ateş etti

10:31 27.08.2021
© Sputnik / Асатур ЕсаянцKarabağ'daki Madagiz kasabası
Karabağ'daki Madagiz kasabası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun sınırda Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş ettiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında, “26 Ağustos’ta saat 21.20’de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri birlikleri Şemseddin bölgesindeki Çınarlı köyündeki mevzilerinden piyade tüfekleri ve makineli tüfeklerle Tovuz bölgesinin Kohanabi köyündeki Azerbaycan ordusu mevzilerine ateş açtı. Açılan karşı ateş sonucunda düşman bastırıldı” ifadeleri kullanıldı.
Azerbaycan ordusu arasından can kaybı olmadı. Askerler söz konusu mevkide durumu kontrol altında tutuyor.
Azerbaycan-Ermenistan sınırında temmuz ayının sonunda taraflar yeniden karşılıklı olarak ateş açmaya başladı. Bakü, Ermenistan’ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini belirtti. Erivan da sınırdaki çatışmalar neticesinde üç askerinin öldüğünü, beş askerinin de yaralandığını bildirdi. Daha sonra taraflar sınırda ateşkes üzerinde anlaştıklarını doğruladı. Ermenistan’a göre anlaşmaya Rus barış güçlerinin arabuluculuğu sonucunda ulaşıldı. Bundan önce de sınırdaki durum mayıs ayında tırmanmıştı.
Dağlık Karabağ'ın Laçin koridorundaki Rus barış güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
POLİTİKA
Azerbaycan: Ermenistan ordusu mevzilerimize ateş açtı
Dün, 12:58
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