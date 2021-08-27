https://tr.sputniknews.com/20210827/bakan-ozer-okullarimizin-maskeden-dezenfektana-kadar-tum-ihtiyaclari-giderilmis-durumda-1048392930.html

Bakan Özer: Okullarımızın maskeden dezenfektana kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda

Bakan Özer: Okullarımızın maskeden dezenfektana kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T19:38+0300

2021-08-27T19:38+0300

2021-08-27T19:38+0300

türkiye

milli eğitim bakanlığı

mahmut özer

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/06/1045178185_79:0:1062:553_1920x0_80_0_0_17ae993e34f7030b83ccec671ab08b9d.jpg

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra açıklamalarda bulundu.Tüm kademe ve sınıf seviyelerinde 6 Eylül'de eğitimi yüz yüze başlatmak için 81 ilde ve ilçelerde çok yoğun bir çaba içinde olduklarını belirten Özer, "Bu an itibarıyla Türkiye'nin tüm bölgelerinde bulunan tüm okullarımızın, maskeden dezenfektana, temizlik malzeme ihtiyaçlarına kadar tüm ihtiyaçları giderilmiş durumda. Tüm okullarımıza gerekli destekleri sağlamış bulunuyoruz." şeklinde konuştu.Bakanlığın merkez teşkilatında bulunan herkesin şu an sahada olduğunu aktaran Özer, okulların hazırlık çalışmalarını kontrol ettiklerini kaydetti.İlk resmi ziyaretini İzmir'e gerçekleştirdiğini hatırlatan Özer, kentteki hazırlıkları, çalışmaları vali, il milli eğitim müdürü ve tüm ilçe milli eğitim müdürleriyle masaya yatıracaklarını dile getirdi.Sadece 6 Eylül'deki açılmayı konuşmayacaklarını vurgulayan Özer, "İzmir'de eğitimin kalitesinin artması, fiziki yatırımlar ve diğer konuları da ayrıntılı bir şekilde değerlendirme imkanı bulacağız." ifadelerini kullandı.Özer, İzmir'deki eğitimin kalitesinin artırmasından ve desteklerinden dolayı Köşger'e teşekkür etti.Ziyaretin ardından Özer, İzmir Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

milli eğitim bakanlığı, mahmut özer