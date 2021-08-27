https://tr.sputniknews.com/20210827/beyaz-saray--afganistandan-guvenli-tahliyeler-icin-talibanla-anlasmak-disinda-bir-secenegimiz-yok-1048394999.html

Beyaz Saray: Afganistan'dan güvenli tahliyeler için Taliban’la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok

Beyaz Saray: Afganistan'dan güvenli tahliyeler için Taliban’la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde Afganistan’dan çıkarabilmek için Taliban’la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok"... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T21:18+0300

2021-08-27T21:18+0300

2021-08-27T22:25+0300

taliban kontrolünde afganistan

afganistan

beyaz saray

joe biden

tahliye

açıklama

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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, yaptığı açıklamada, ABD'nin 31 Ağustos'taki son çekilme tarihini takiben Afganistan'dan insanların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için bir araç olarak Taliban ile ilişki kuracağını söyledi. Psaki, "Başkan, Dışişleri Bakanı'na, üçüncü ülke vatandaşları ve vizesi olan Afganların ABD askeri varlığı sona erdikten sonra bile ülkeyi terk etmelerini sağlamak için uluslararası ortaklarla diplomatik çabalara devam etmesi talimatını verdi" dedi. Psaki, “Bu faaliyetlerin bir kısmı kesinlikle Taliban ile koordineli bir yaklaşım ve angajman içerisinde gerçekleştirilecektir” diye ekledi.

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afganistan, beyaz saray, joe biden, tahliye, açıklama