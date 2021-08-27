https://tr.sputniknews.com/20210827/beyaz-saray--afganistandan-guvenli-tahliyeler-icin-talibanla-anlasmak-disinda-bir-secenegimiz-yok-1048394999.html
Beyaz Saray: Afganistan'dan güvenli tahliyeler için Taliban’la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok
Beyaz Saray: Afganistan'dan güvenli tahliyeler için Taliban’la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde Afganistan’dan çıkarabilmek için Taliban’la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok"... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T21:18+0300
2021-08-27T21:18+0300
2021-08-27T22:25+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
beyaz saray
joe biden
tahliye
açıklama
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Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, yaptığı açıklamada, ABD'nin 31 Ağustos'taki son çekilme tarihini takiben Afganistan'dan insanların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için bir araç olarak Taliban ile ilişki kuracağını söyledi. Psaki, "Başkan, Dışişleri Bakanı'na, üçüncü ülke vatandaşları ve vizesi olan Afganların ABD askeri varlığı sona erdikten sonra bile ülkeyi terk etmelerini sağlamak için uluslararası ortaklarla diplomatik çabalara devam etmesi talimatını verdi" dedi. Psaki, “Bu faaliyetlerin bir kısmı kesinlikle Taliban ile koordineli bir yaklaşım ve angajman içerisinde gerçekleştirilecektir” diye ekledi.
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afganistan, beyaz saray, joe biden, tahliye, açıklama
Beyaz Saray: Afganistan'dan güvenli tahliyeler için Taliban’la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok
21:18 27.08.2021 (güncellendi: 22:25 27.08.2021)
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, "Vatandaşlarımızı güvenli bir şekilde Afganistan’dan çıkarabilmek için Taliban’la anlaşmak dışında bir seçeneğimiz yok" ifadeleri yer aldı.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Psaki, yaptığı açıklamada, ABD'nin 31 Ağustos'taki son çekilme tarihini takiben Afganistan'dan insanların güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak için bir araç olarak Taliban ile ilişki kuracağını söyledi.
Psaki, "Başkan, Dışişleri Bakanı'na, üçüncü ülke vatandaşları ve vizesi olan Afganların ABD askeri varlığı sona erdikten sonra bile ülkeyi terk etmelerini sağlamak için uluslararası ortaklarla diplomatik çabalara devam etmesi talimatını verdi" dedi.
Psaki, “Bu faaliyetlerin bir kısmı kesinlikle Taliban ile koordineli bir yaklaşım ve angajman içerisinde gerçekleştirilecektir” diye ekledi.