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BMGK Başkanı Bozkır: Afgan halkının uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyacı var
BMGK Başkanı Bozkır: Afgan halkının uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyacı var
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Afganistan'da son iki haftada yaşanan gelişmelerin barış umudunu gölgelediğini belirterek, "Afgan... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T06:21+0300
2021-08-27T06:21+0300
dünya
afganistan
volkan bozkır
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de havalimanına yönelik bombalı saldırıların 'alarm verici' olduğunu, bu çirkin ve kabul edilemez gelişmenin tahliye çabalarını daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.Şiddet, terör tehdidi, istikrarsız güvenlik durumu ile artan sivil kayıplarının Afgan liderliğindeki kalıcı barış ve istikrarı tehlikeye attığına dikkati çeken Bozkır, her etnik ve siyasi gruptan Afgan liderliğine, Afgan halkının ve bölgenin barış, güvenlik ve refahı için bir araya gelme fırsatını kaçırmaması çağrısı yaptı.Afgan halkının, özellikle de kadın ve çocukların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, bunun sürdürülebilir barış ve kapsayıcı kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olduğunu kaydetti.BM'nin bu kritik dönemde Afgan halkına yardım konusunda öncülük etmesi gerektiğini belirten Bozkır, "Afgan halkı uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20210824/bm-insan-haklari-yuksek-komiseri-talibanin-ciddi-insan-haklari-ihlallerine-dair-raporlar-aldik-1048292188.html
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afganistan, volkan bozkır, birleşmiş milletler (bm)

BMGK Başkanı Bozkır: Afgan halkının uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyacı var

06:21 27.08.2021
© AAVolkan Bozkır
Volkan Bozkır - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Afganistan'da son iki haftada yaşanan gelişmelerin barış umudunu gölgelediğini belirterek, "Afgan halkı uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor" değerlendirmesinde bulundu.
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Afganistan'daki duruma ilişkin yaptığı açıklamada, başkent Kabil'de havalimanına yönelik bombalı saldırıların 'alarm verici' olduğunu, bu çirkin ve kabul edilemez gelişmenin tahliye çabalarını daha da karmaşık hale getireceğini belirtti.
Şiddet, terör tehdidi, istikrarsız güvenlik durumu ile artan sivil kayıplarının Afgan liderliğindeki kalıcı barış ve istikrarı tehlikeye attığına dikkati çeken Bozkır, her etnik ve siyasi gruptan Afgan liderliğine, Afgan halkının ve bölgenin barış, güvenlik ve refahı için bir araya gelme fırsatını kaçırmaması çağrısı yaptı.
Afgan halkının, özellikle de kadın ve çocukların hak ve özgürlüklerinin korunmasına öncelik verilmesi gerektiğini vurgulayan Bozkır, bunun sürdürülebilir barış ve kapsayıcı kalkınmanın olmazsa olmaz koşulu olduğunu kaydetti.
BM'nin bu kritik dönemde Afgan halkına yardım konusunda öncülük etmesi gerektiğini belirten Bozkır, "Afgan halkı uluslararası toplumun desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor" ifadesini kullandı.
Afganistan - Taliban - Savaş - Halk - Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2021
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