https://tr.sputniknews.com/20210827/bmgk-kabildeki-bombali-saldirilari-kinadi-1048391707.html

BMGK, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı

BMGK, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'ın başkenti Kabil'de IŞİD/Horasan'ın üstendiği havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıları güçlü bir... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T18:50+0300

2021-08-27T18:50+0300

2021-08-27T18:50+0300

taliban kontrolünde afganistan

bm

işid

saldırı

bmgk

kabil

intihar saldırısı

kınama

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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BM Güvenlik Konseyi, ortak bir açıklama yaparak, Afganistan'daki tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyma ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.Sivilleri ve sivillerin tahliyesine yardım eden personeli kasıtlı hedef alan tiksindirici saldırıyı kınayan konsey, bu menfur saldırıların failleri ve finansörlerinin sorumlu tutularak hesap vermesi gerektiğini bildirdi.Afganistan'daki tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında da bulunan BMGK, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden ya da bir ülkeye saldırı için kullanılan bir yer haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

kabil

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

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bm, işid, saldırı, bmgk, kabil, intihar saldırısı, kınama, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı