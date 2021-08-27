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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/bmgk-kabildeki-bombali-saldirilari-kinadi-1048391707.html
BMGK, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı
BMGK, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'ın başkenti Kabil'de IŞİD/Horasan'ın üstendiği havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıları güçlü bir... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T18:50+0300
2021-08-27T18:50+0300
taliban kontrolünde afganistan
bm
işid
saldırı
bmgk
kabil
intihar saldırısı
kınama
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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BM Güvenlik Konseyi, ortak bir açıklama yaparak, Afganistan'daki tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyma ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.Sivilleri ve sivillerin tahliyesine yardım eden personeli kasıtlı hedef alan tiksindirici saldırıyı kınayan konsey, bu menfur saldırıların failleri ve finansörlerinin sorumlu tutularak hesap vermesi gerektiğini bildirdi.Afganistan'daki tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında da bulunan BMGK, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden ya da bir ülkeye saldırı için kullanılan bir yer haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.
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kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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bm, işid, saldırı, bmgk, kabil, intihar saldırısı, kınama, kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

BMGK, Kabil'deki bombalı saldırıları kınadı

18:50 27.08.2021
© WAKIL KOHSARKabil
Kabil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© WAKIL KOHSAR
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Afganistan'ın başkenti Kabil'de IŞİD/Horasan'ın üstendiği havalimanı yakınlarındaki bombalı saldırıları güçlü bir şekilde kınayarak tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulundu.
BM Güvenlik Konseyi, ortak bir açıklama yaparak, Afganistan'daki tüm taraflara uluslararası insani hukuka saygı duyma ve sivilleri koruma çağrısı yaptı.
Sivilleri ve sivillerin tahliyesine yardım eden personeli kasıtlı hedef alan tiksindirici saldırıyı kınayan konsey, bu menfur saldırıların failleri ve finansörlerinin sorumlu tutularak hesap vermesi gerektiğini bildirdi.
Afganistan'daki tüm taraflara sivillerin güvenli bir şekilde tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında da bulunan BMGK, Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden ya da bir ülkeye saldırı için kullanılan bir yer haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.
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