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Bulgaristan, göçe karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına takviye güç gönderecek
Bulgaristan, göçe karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına takviye güç gönderecek
Bulgaristan, Afganistan'daki gelişemelerden sonra olası göç akınına karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına 700 asker konuşlandıracağını açıkladı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T12:42+0300
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avrupa
afganistan
yunanistan
taliban
bulgaristan
göç
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Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle Avrupa ülkelerinde, gelecek muhtemel göç akınları alarma geçirildi.Bulgaristan, Afganistan'dan gelmesi olası yeni göçmen dalgasına karşı Türkiye ve Yunanistan'la olan sınırlarına 400 ila 700 asker göndereceğini duyurdu.Savunma Bakanı Georgi Panayotov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bulgaristan sınırı üzerindeki baskı artıyor. Bu da hükümetin harekete geçmesini gerektiriyor ve o da tam da bunu yapıyor" diyerek askerlerin polise ve jandarmaya "bariyer inşa etme ve gözetleme" konusunda yardımcı olacağını belirtti.Bulgaristan hükümetinin bu kararı, İçişleri Bakanlığı'ndan, son haftalarda, ' Türkiye ve Yunanistan sınırında "artan göç baskısı" olduğuna dair yaptığı açıklamanın ardından geldi.
https://tr.sputniknews.com/20210817/yunanistan-goc-bakani-mitarachi-multeciler-icin-bir-giris-kapisi-olmayacagimizi-acikca-soyluyoruz--1048104602.html
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avrupa, afganistan, yunanistan, taliban, bulgaristan, göç, georgi panayotov

Bulgaristan, göçe karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına takviye güç gönderecek

12:42 27.08.2021 (güncellendi: 12:50 27.08.2021)
© AFP 2021 / SAKIS MITROLIDISTürkiye-Yunanistan sınırı-mülteciler-göç-sığınmacılar
Türkiye-Yunanistan sınırı-mülteciler-göç-sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / SAKIS MITROLIDIS
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Bulgaristan, Afganistan'daki gelişemelerden sonra olası göç akınına karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına 700 asker konuşlandıracağını açıkladı.
Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle Avrupa ülkelerinde, gelecek muhtemel göç akınları alarma geçirildi.
Bulgaristan, Afganistan'dan gelmesi olası yeni göçmen dalgasına karşı Türkiye ve Yunanistan'la olan sınırlarına 400 ila 700 asker göndereceğini duyurdu.
Savunma Bakanı Georgi Panayotov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bulgaristan sınırı üzerindeki baskı artıyor. Bu da hükümetin harekete geçmesini gerektiriyor ve o da tam da bunu yapıyor" diyerek askerlerin polise ve jandarmaya "bariyer inşa etme ve gözetleme" konusunda yardımcı olacağını belirtti.
Bulgaristan hükümetinin bu kararı, İçişleri Bakanlığı'ndan, son haftalarda, ' Türkiye ve Yunanistan sınırında "artan göç baskısı" olduğuna dair yaptığı açıklamanın ardından geldi.
Notis Mitarachi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.08.2021
Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi: Mülteciler için bir giriş kapısı olmayacağımızı açıkça söylüyoruz
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