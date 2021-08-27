https://tr.sputniknews.com/20210827/bulgaristan-goce-karsi-turkiye-ve-yunanistan-sinirina-takviye-guc-gonderecek-1048382147.html

Bulgaristan, göçe karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına takviye güç gönderecek

Bulgaristan, göçe karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına takviye güç gönderecek

Bulgaristan, Afganistan'daki gelişemelerden sonra olası göç akınına karşı Türkiye ve Yunanistan sınırına 700 asker konuşlandıracağını açıkladı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

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avrupa

afganistan

yunanistan

taliban

bulgaristan

göç

georgi panayotov

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Taliban'ın Afganistan yönetimini ele geçirmesiyle Avrupa ülkelerinde, gelecek muhtemel göç akınları alarma geçirildi.Bulgaristan, Afganistan'dan gelmesi olası yeni göçmen dalgasına karşı Türkiye ve Yunanistan'la olan sınırlarına 400 ila 700 asker göndereceğini duyurdu.Savunma Bakanı Georgi Panayotov, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bulgaristan sınırı üzerindeki baskı artıyor. Bu da hükümetin harekete geçmesini gerektiriyor ve o da tam da bunu yapıyor" diyerek askerlerin polise ve jandarmaya "bariyer inşa etme ve gözetleme" konusunda yardımcı olacağını belirtti.Bulgaristan hükümetinin bu kararı, İçişleri Bakanlığı'ndan, son haftalarda, ' Türkiye ve Yunanistan sınırında "artan göç baskısı" olduğuna dair yaptığı açıklamanın ardından geldi.

https://tr.sputniknews.com/20210817/yunanistan-goc-bakani-mitarachi-multeciler-icin-bir-giris-kapisi-olmayacagimizi-acikca-soyluyoruz--1048104602.html

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avrupa, afganistan, yunanistan, taliban, bulgaristan, göç, georgi panayotov