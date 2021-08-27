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Cezayir, Avrupa'ya doğal gaz ihracatında Fas'tan geçen boru hattını devre dışı bırakacak
Cezayir, Avrupa'ya doğal gaz ihracatında Fas'tan geçen boru hattını devre dışı bırakacak
Cezayir, Avrupa'ya doğal gaz ihracatı için, yakın zamanda diplomatik ilişkilerini kestiği Fas üzerinden geçen boru hattını devre dışı bırakmaya ve Cezayir'den... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T02:35+0300
2021-08-27T02:35+0300
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Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, İspanya'nın Cezayir Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, Cezayir'in ihraç ettiği doğal gazın tamamının 'iki ülke arasındaki Medgaz boru hattı üzerinden sağlanması konusunda kararlılığını' paylaştı. Cezayirli bakanın, bu kapsamda iki ülke arasındaki boru hattının genişletilmesine yönelik projeleri dile getirdiği aktarıldı.Yakın zamanda Fas ile diplomatik ilişkilerini sonlandıran Cezayir'den gelen bu açıklama, Cezayir doğal gazını Fas üzerinden Avrupa'ya taşımak için kullanılan Mağrib-Avrupa boru hattını Cezayir'in devre dışı bırakmaya hazırlandığına işaret etti.Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.
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cezayir, doğalgaz, fas

Cezayir, Avrupa'ya doğal gaz ihracatında Fas'tan geçen boru hattını devre dışı bırakacak

02:35 27.08.2021
© AP PhotoCezayir'de Ocak 2003'teki saldırıda 38 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz tesisi
Cezayir'de Ocak 2003'teki saldırıda 38 kişinin hayatını kaybettiği doğalgaz tesisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AP Photo
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Cezayir, Avrupa'ya doğal gaz ihracatı için, yakın zamanda diplomatik ilişkilerini kestiği Fas üzerinden geçen boru hattını devre dışı bırakmaya ve Cezayir'den doğrudan Avrupa'ya giden boru hattını genişletmeye hazırlanıyo
Cezayir resmi haber ajansı APS'nin haberine göre, Cezayir Enerji Bakanı Muhammed Arkab, İspanya'nın Cezayir Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, Cezayir'in ihraç ettiği doğal gazın tamamının 'iki ülke arasındaki Medgaz boru hattı üzerinden sağlanması konusunda kararlılığını' paylaştı. Cezayirli bakanın, bu kapsamda iki ülke arasındaki boru hattının genişletilmesine yönelik projeleri dile getirdiği aktarıldı.
Yakın zamanda Fas ile diplomatik ilişkilerini sonlandıran Cezayir'den gelen bu açıklama, Cezayir doğal gazını Fas üzerinden Avrupa'ya taşımak için kullanılan Mağrib-Avrupa boru hattını Cezayir'in devre dışı bırakmaya hazırlandığına işaret etti.
Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 24 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "son dönemde yaşanan düşmanca eylemler" neticesinde ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını duyurmuştu.
Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Cezayir'in tek taraflı aldığı kararın gerekçelerinin kabul edilmediği belirtilmişti.
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