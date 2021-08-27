https://tr.sputniknews.com/20210827/cift-doz-asi-olmayanlarin-toplu-alanlara-girmesinin-kisitlanmasi-icin-kanun-teklifi-1048376138.html

Çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmesinin kısıtlanması için kanun teklifi

Çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmesinin kısıtlanması için kanun teklifi

CHP Balıkesir milletvekili Fikret Şahin, çift doz aşı olmayanların toplu alanlara girmemesi için kanun teklifi verdi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T07:44+0300

2021-08-27T07:44+0300

2021-08-27T07:44+0300

türkiye

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, koronavirüse karşı çift doz aşı olmayan vatandaşların toplu alanlara girmelerinin kısıtlanması için TBMM’ye kanun teklifi verdi. Koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün aşısızlar olduğunu hatırlatan Fikret Şahin, “Pandemiye karşı tek silahımız aşı, toplumsal aşılama olmadan pandeminin üstesinden gelmek mümkün değil” dedi. 14 Ocak’tan bu yana yurt genelinde yürütülen aşılama kampanyası üzerinden geçen sekiz ayda toplumun ancak yüzde 42’sinin aşılanabildiğini anımsatan CHP’li Şahin, “Aşılama faaliyeti, hem bireyleri hem de toplumun tamamını bulaşıcı hastalıklardan korumaya yönelik en etkili koruyucu sağlık tedbiridir. Ancak ülkemizde sırası gelmesine rağmen aşısını olmayan 20 milyonun üstünde vatandaşımız bulunmaktadır. Bu da pandeminin etkisini devam ettirmekte, yeni varyantların yayılmasına neden olmaktadır” diye konuştu.

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koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı