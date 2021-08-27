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https://tr.sputniknews.com/20210827/devrilen-otomobil-yandi-17-yasindaki-cocuk-oldu-1048375003.html
Devrilen otomobil yandı: 17 yaşındaki çocuk öldü
Devrilen otomobil yandı: 17 yaşındaki çocuk öldü
Bartın'da, otomobilin devrilerek yanması sonucu 17 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T06:27+0300
2021-08-27T06:26+0300
yaşam
yangın
ölüm
bartın
otomobil
kaza
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Bartın'da 19 yaşındaki Semih Orakçı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki ormanlık alanda yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Orakçı ile Mert Çetin araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı. 17 yaşındaki Doğukan Gündoğan’ın içinde kaldığı aracın yandığını görenler durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken 112 acil servis ekipleri, araçtaki Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20210728/kaza-sonrasi-tir-alev-aldi-surucusu-hayatini-kaybetti-1045074088.html
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yangın, ölüm, bartın, otomobil, kaza

Devrilen otomobil yandı: 17 yaşındaki çocuk öldü

06:27 27.08.2021
© AADevrilen otomobil yandı
Devrilen otomobil yandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Bartın'da, otomobilin devrilerek yanması sonucu 17 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı.
Bartın'da 19 yaşındaki Semih Orakçı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.
Yol kenarındaki ormanlık alanda yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Orakçı ile Mert Çetin araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı. 17 yaşındaki Doğukan Gündoğan’ın içinde kaldığı aracın yandığını görenler durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken 112 acil servis ekipleri, araçtaki Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası tır alev aldı: Sürücüsü hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 28.07.2021
DÜNYA
Kaza sonrası tır alev aldı: Sürücüsü hayatını kaybetti
28 Temmuz, 06:28
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