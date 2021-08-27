https://tr.sputniknews.com/20210827/devrilen-otomobil-yandi-17-yasindaki-cocuk-oldu-1048375003.html

Devrilen otomobil yandı: 17 yaşındaki çocuk öldü

Devrilen otomobil yandı: 17 yaşındaki çocuk öldü

Bartın'da, otomobilin devrilerek yanması sonucu 17 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T06:27+0300

2021-08-27T06:27+0300

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yaşam

yangın

ölüm

bartın

otomobil

kaza

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Bartın'da 19 yaşındaki Semih Orakçı yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Yol kenarındaki ormanlık alanda yanmaya başlayan otomobildeki sürücü Orakçı ile Mert Çetin araçtan yaralı olarak çıkmayı başardı. 17 yaşındaki Doğukan Gündoğan’ın içinde kaldığı aracın yandığını görenler durumu 112 ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülürken 112 acil servis ekipleri, araçtaki Gündoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20210728/kaza-sonrasi-tir-alev-aldi-surucusu-hayatini-kaybetti-1045074088.html

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yangın, ölüm, bartın, otomobil, kaza