https://tr.sputniknews.com/20210827/erdogan-afganistandaki-teror-saldirisini-milletce-kiniyoruz-1048378289.html

Erdoğan: Afganistan'daki terör saldırısını milletçe kınıyoruz

Erdoğan: Afganistan'daki terör saldırısını milletçe kınıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Afganistan'daki terör saldırısını milletçe kınıyoruz" dedi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T10:20+0300

2021-08-27T10:20+0300

2021-08-27T10:30+0300

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048288476_0:80:1200:755_1920x0_80_0_0_13cf345ac42d8cdeda2b6cb824d0c6f1.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'i ziyaretinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:- (Afganistan'dan tahliyeler) Tabii dün Kabil'de gerçekleştirilen o felaketi, o kapsamlı terör saldırısını milletçe telin ediyoruz, kınıyoruz. Malum 72 kişinin şu ana kadar belirlenen, insanın öldüğü bize gelen bilgilerde. Bunların içerisinde tabii Taliban'dan da ölen söz konusu. Böyle bir felaketi şu anda DEAŞ üstlendi. DEAŞ'ın böyle bir süreç içinde böyle bir adımı atmış olması da, bölgede ve dünyada nasıl tehlikeli bir örgüt olduğunu ortaya koyuyor. Afgan halkına milletçe geçmiş olsun diyoruz. Bu menfur saldırıda Afganistan'da güvenliğin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Bizim şu anda önceliğimiz vatandaşlarımızın Afganistan'dan tahliyesi.- 20 yıldır Türkiye, gerek devletiyle gerek sivil yatırımcılarıyla hep Afganistan'da yer almıştır. Altyapı, üstyapı tüm çalışmalarda gerekli olan adımları atmıştır. Bu karar doğrultusunda biz tahliyeleri en hızlı şekilde tamamlayacağız. İlgili birimlerimiz en ufak bir rehavete kapılmadan bu adımları atıyor. Gerek istihbaratımız, gerek savunma bakanlığımız, gerek dışişleri bakanlığımız bu sürecin yakın takipçisi konumundayız.- (Taliban'la temas devam ediyor mu?) Değerli arkadaşlar, kimlerin nasıl, ne tür, bu konuda eleştiriler yaptığını bilemem. Herkesin eleştiri hakkı mafuzdur. İstediği eleştiriyi yapabilir. Bizim de nerede, kiminle, ne zaman, ne gibi görüşmeler yapacağımızla ilgili kimseden izin almak gibi bir lüksümüz yok. Biz şu anda büyükelçiliğimizi Kabil Havalimanı içerisindeki askeri bölüme taşıdık. Büyükelçiliğimiz o bölümde bu tür faaliyetlerini sürdürüyorlar. Görüşmelerimizin ilkini de orada Taliban ile ilgili olarak ilk görüşme 3.5 saat süren bir görüşmeyi büyükelçiliğimiz nezaretinde arkadaşlarımız sürdürdüler.- Bu tür görüşmelerle süreci bir defa sağlıklı yürütmenin gayreti içerisindeyiz. Onların beklentileri nedir, bizim beklentimiz nedir, bütün bunları görüşerek yapacaksınız. Görüşmeden yapmak mümkün değil. Diplomasi diyorsanız, bu insanlara şunu söylemek lazım; işte diplomasi budur. Bunu kimler yürütür? Dışişleri yürütür, siyasiler yürütür.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan