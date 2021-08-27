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Fatih Terim: Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağına yönelik şu an için bir şey söylemek doğru değil
Fatih Terim: Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağına yönelik şu an için bir şey söylemek doğru değil
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakılan Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şu an... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T01:25+0300
2021-08-27T01:25+0300
yaşam
galatasaray
fatih terim
transfer
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenerek gruplara kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maçın 10. dakikasında gol yediklerini aktaran Terim, "Kalemize daha önce top gelmemişti. Bu sürede de 2 pozisyon bulduk. İlk yarıda iyi oynadık. Rakibi yaslayan, gol pozisyonu bulan bir takımdık ama sette biraz zorlandık. Özellikle üçüncü bölgede çok ve gereksiz top kayıpları yaptık. Beklerimizi de dibe itemedik. Oyun planımızda onların kenarda değil önde top alması vardı. Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Direkten dönen, boş kaleye atamadığımız, kaçırdığımız pozisyonlar oldu." dedi.İkinci yarının başında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldığını hatırlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakılan Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şu an için bir şey söylemenin yanlış olduğunu söyledi.Marcao'nun geleceğiyle ilgili soru üzerine Terim, Avrupa'da transfer sezonunun bitmesine 5 gün kaldığını belirterek "Kulübümüzün ve bizim verdiğimiz karar devam ediyor. Beş gün çok uzun zaman. Şimdiden bir şey söylemek yanlış olur." şeklinde görüş belirtti.Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Mbaye Diagne'den memnun olduklarını, Mustafa Muhammed'in ise kendisini toparlayacağına inandığını söyledi. İki santrforu hakkında görüşlerini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:
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galatasaray, fatih terim, transfer

Fatih Terim: Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağına yönelik şu an için bir şey söylemek doğru değil

01:25 27.08.2021
© AAGalatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim: İlk maçta avantajlı bir skor almak istiyoruz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakılan Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şu an için bir şey söylemenin yanlış olduğunu söyledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenerek gruplara kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Maçın 10. dakikasında gol yediklerini aktaran Terim, "Kalemize daha önce top gelmemişti. Bu sürede de 2 pozisyon bulduk. İlk yarıda iyi oynadık. Rakibi yaslayan, gol pozisyonu bulan bir takımdık ama sette biraz zorlandık. Özellikle üçüncü bölgede çok ve gereksiz top kayıpları yaptık. Beklerimizi de dibe itemedik. Oyun planımızda onların kenarda değil önde top alması vardı. Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Direkten dönen, boş kaleye atamadığımız, kaçırdığımız pozisyonlar oldu." dedi.
İkinci yarının başında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldığını hatırlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Barış, çizgiyi iyi kullanan, özellikle bire bir oyunlarda rakibin herhangi bir müdahalesiyle savrulmayan bir oyuncu. Barış bizi öne çıkardı. Diğer arkadaşlarımız da hem seti hem de ters topu iyi oynadılar. İki bekimizi daha fazla oyuna soktuk. Sonunda golü bulduk. Bulur bulmaz hemen goller kaçırdık. Sonrasında enteresan bir şekilde gol bulduk. Daha iyi ve kaliteli bir takımız ama karşımızda çok koşan, mücadele eden ve her an her şeyi yapabilecek bir takım vardı. İkinci golden sonra gol pozisyonlarından yararlanamadık. Sonuç itibarıyla akıllarda ikinci yarıda muhteşem bir oyun, çok fazla gol pozisyonu, Galatasaray'ın turu geçmesi ve zevkli bir futbol kaldı."
Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakılan Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şu an için bir şey söylemenin yanlış olduğunu söyledi.
Marcao'nun geleceğiyle ilgili soru üzerine Terim, Avrupa'da transfer sezonunun bitmesine 5 gün kaldığını belirterek "Kulübümüzün ve bizim verdiğimiz karar devam ediyor. Beş gün çok uzun zaman. Şimdiden bir şey söylemek yanlış olur." şeklinde görüş belirtti.
Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Mbaye Diagne'den memnun olduklarını, Mustafa Muhammed'in ise kendisini toparlayacağına inandığını söyledi. İki santrforu hakkında görüşlerini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:
"Diagne bizimle şampiyonluk yaşayan bir oyuncu. Futbolda bugün beraber olduğunuzla yarın olmayabilirsiniz. Bugün olmak istemediğinizle yarın devam edebilirsiniz. O yüzden futbol dinamik bir oyun. Şu anda Diagne'den memnunuz. Kendisi de burada olmaktan memnun. Ancak transfer sezonunun bitmesine daha zaman var. Hem Diagne hem de Mustafa üzerinde durduğumuz iki oyuncu. Mustafa çok iyi bir giriş yaptı. Sonra ufak bir sakatlık yaşadı ve durağan geçiş yaptı. Kendisi bizim kıymetlimiz. İyi bir Mustafa'yı göreceğimizi ümit ediyorum. Ondan sonra da ocak ayında karar vereceğiz. Düzeleceğine ve iyi şeyler yapacağına inanıyorum."
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