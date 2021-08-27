https://tr.sputniknews.com/20210827/fatih-terim-marcaonun-takimda-kalip-kalmayacagina-yonelik-su-an-icin-bir-sey-soylemek-dogru-degil-1048372388.html

Fatih Terim: Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağına yönelik şu an için bir şey söylemek doğru değil

Fatih Terim: Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağına yönelik şu an için bir şey söylemek doğru değil

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakılan Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şu an... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T01:25+0300

2021-08-27T01:25+0300

2021-08-27T01:25+0300

yaşam

galatasaray

fatih terim

transfer

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenerek gruplara kaldıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Maçın 10. dakikasında gol yediklerini aktaran Terim, "Kalemize daha önce top gelmemişti. Bu sürede de 2 pozisyon bulduk. İlk yarıda iyi oynadık. Rakibi yaslayan, gol pozisyonu bulan bir takımdık ama sette biraz zorlandık. Özellikle üçüncü bölgede çok ve gereksiz top kayıpları yaptık. Beklerimizi de dibe itemedik. Oyun planımızda onların kenarda değil önde top alması vardı. Oyunun hakimi Galatasaray'dı. Direkten dönen, boş kaleye atamadığımız, kaçırdığımız pozisyonlar oldu." dedi.İkinci yarının başında Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Barış Alper Yılmaz'ı oyuna aldığını hatırlatan Terim, şu ifadeleri kullandı:Fatih Terim, Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için kadro dışı bırakılan Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili şu an için bir şey söylemenin yanlış olduğunu söyledi.Marcao'nun geleceğiyle ilgili soru üzerine Terim, Avrupa'da transfer sezonunun bitmesine 5 gün kaldığını belirterek "Kulübümüzün ve bizim verdiğimiz karar devam ediyor. Beş gün çok uzun zaman. Şimdiden bir şey söylemek yanlış olur." şeklinde görüş belirtti.Galatasaray Teknik Direktörü Terim, Mbaye Diagne'den memnun olduklarını, Mustafa Muhammed'in ise kendisini toparlayacağına inandığını söyledi. İki santrforu hakkında görüşlerini aktaran tecrübeli teknik adam, şunları kaydetti:

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galatasaray, fatih terim, transfer