Fatih Terim: Marcao'nun takımda kalıp kalmayacağına yönelik şu an için bir şey söylemek doğru değil

"Barış, çizgiyi iyi kullanan, özellikle bire bir oyunlarda rakibin herhangi bir müdahalesiyle savrulmayan bir oyuncu. Barış bizi öne çıkardı. Diğer arkadaşlarımız da hem seti hem de ters topu iyi oynadılar. İki bekimizi daha fazla oyuna soktuk. Sonunda golü bulduk. Bulur bulmaz hemen goller kaçırdık. Sonrasında enteresan bir şekilde gol bulduk. Daha iyi ve kaliteli bir takımız ama karşımızda çok koşan, mücadele eden ve her an her şeyi yapabilecek bir takım vardı. İkinci golden sonra gol pozisyonlarından yararlanamadık. Sonuç itibarıyla akıllarda ikinci yarıda muhteşem bir oyun, çok fazla gol pozisyonu, Galatasaray'ın turu geçmesi ve zevkli bir futbol kaldı."