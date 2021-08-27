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Fransa Sağlık Bakanı Veran: Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor
Fransa Sağlık Bakanı Veran: Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor
Fransa Sağlık Bakanı Veran, Fransız halkının bir kısmının yeni tip koronavirüs aşısına güven duymamasına tepki göstererek, "Salgında dördüncü dalgada daha çok... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T00:25+0300
2021-08-27T00:25+0300
dünya
fransa
aşılama
kovid-19
olivier veran
koronavirüs aşısı
üçüncü doz
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Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransız halkının bir kısmının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına güven duymamasına tepki göstererek, "Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor" dedi.Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük vaka sayılarındaki artış açısından salgının durumunun daha kötü olabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.Ülkede salgının son günlerde kırıldığını ifade eden Veran, şimdiye kadar 48 milyon kişiye iki doz aşı uygulandığını, bu sayının gelecek ayın ilk haftasında 50 milyona ulaşacağını kaydetti.Veran, sağlık çalışanlarına getirilen aşı zorunluluğu nedeniyle aşılananların sayısının ciddi şekilde arttığını aktardı."Aşı sayesinde (salgında) daha kötüsünden kurtulduk. Fransız halkının yoğun şekilde aşılanması bizi kolektif olarak korudu" ifadelerini kullanan Veran, 65 yaş üstü kişilerin ve riskli grupta yer alanların üçüncü doz aşı için 30 Ağustos'tan itibaren randevu alabileceği bilgisini paylaştı.Veran, üçüncü dozun herkese uygulanması gerektiği hususunda bir gündemlerinin olmadığını vurguladı.Fransız halkının bir kısmının Kovid-19 aşısına güven duymamasına ilişkin Veran, "Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor. Hastaneler aşı vurulmayan kişilerle dolu. Ölümler aşılı olmayanlardan oluşuyor" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210825/fransa-ekonomi-bakani-is-yerlerine-salgin-doneminde-yapilan-genel-yardimlarin-sona-erdigini-duyurdu-1048335347.html
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fransa, aşılama, kovid-19, olivier veran, koronavirüs aşısı, üçüncü doz

Fransa Sağlık Bakanı Veran: Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor

00:25 27.08.2021
© REUTERS / Gonzalo FuentesFransa - Paris - koronavirüs - Kovid-19
Fransa - Paris - koronavirüs - Kovid-19 - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
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Fransa Sağlık Bakanı Veran, Fransız halkının bir kısmının yeni tip koronavirüs aşısına güven duymamasına tepki göstererek, "Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor" dedi.
Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, Fransız halkının bir kısmının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına güven duymamasına tepki göstererek, "Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor" dedi.
Veran, düzenlediği basın toplantısında, ülkede günlük vaka sayılarındaki artış açısından salgının durumunun daha kötü olabileceğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.
Ülkede salgının son günlerde kırıldığını ifade eden Veran, şimdiye kadar 48 milyon kişiye iki doz aşı uygulandığını, bu sayının gelecek ayın ilk haftasında 50 milyona ulaşacağını kaydetti.
Veran, sağlık çalışanlarına getirilen aşı zorunluluğu nedeniyle aşılananların sayısının ciddi şekilde arttığını aktardı.
"Aşı sayesinde (salgında) daha kötüsünden kurtulduk. Fransız halkının yoğun şekilde aşılanması bizi kolektif olarak korudu" ifadelerini kullanan Veran, 65 yaş üstü kişilerin ve riskli grupta yer alanların üçüncü doz aşı için 30 Ağustos'tan itibaren randevu alabileceği bilgisini paylaştı.
Veran, üçüncü dozun herkese uygulanması gerektiği hususunda bir gündemlerinin olmadığını vurguladı.
Fransız halkının bir kısmının Kovid-19 aşısına güven duymamasına ilişkin Veran, "Salgında dördüncü dalgada daha çok aşılı olmayan ölüyor. Hastaneler aşı vurulmayan kişilerle dolu. Ölümler aşılı olmayanlardan oluşuyor" diye konuştu.
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