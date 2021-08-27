https://tr.sputniknews.com/20210827/fransiz-yetkililer-doha-ve-kabilde-talibanin-temsilcileriyle-gorustu-1048397298.html
Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü
Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü
Fransız yetkililerin, Katar'ın başkenti Doha ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T23:00+0300
2021-08-27T23:00+0300
2021-08-27T23:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
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dışişleri bakanı
görüşme
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, Fransız yetkililerin, Doha ve Kabil'de Afganistan'dan tahliyelerin kolaylaşması için Taliban'ın temsilcileriyle temaslar gerçekleştirdiği teyit edildi.Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın eski Kabil Büyükelçisi François Richier'in başkanlığındaki Fransız delegasyonunun Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığındaki delegasyonla dün Doha'da bir araya geldiğini belirtti. Şahin, görüşmede Afganistan'ın siyasi sorunları ile Kabil Havalimanı'ndaki durumun ayrıntılı olarak ele alındığını kaydetti.Afganistan'dan tahliye operasyonlarına bugün son veren Fransa, şimdiye kadar bu ülkeden 100'ün üzerinde Fransız ve 2 bin 500'den fazla Afgan'ı getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-disisleri-kabil-havaalaninin-idaresini-afgan-halkina-devredecegiz-1048397017.html
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fransa, işid, katar, taliban, doha, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, görüşme
Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü
23:00 27.08.2021 (güncellendi: 23:01 27.08.2021)
Fransız yetkililerin, Katar'ın başkenti Doha ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, Fransız yetkililerin, Doha ve Kabil'de Afganistan'dan tahliyelerin kolaylaşması için Taliban'ın temsilcileriyle temaslar gerçekleştirdiği teyit edildi.
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın eski Kabil Büyükelçisi François Richier'in başkanlığındaki Fransız delegasyonunun Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığındaki delegasyonla dün Doha'da bir araya geldiğini belirtti.
Şahin, görüşmede Afganistan'ın siyasi sorunları ile Kabil Havalimanı'ndaki durumun ayrıntılı olarak ele alındığını kaydetti.
Afganistan'dan tahliye operasyonlarına bugün son veren Fransa, şimdiye kadar bu ülkeden 100'ün üzerinde Fransız ve 2 bin 500'den fazla Afgan'ı getirdi.