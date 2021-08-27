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Türkiye
- Sputnik Türkiye
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/fransiz-yetkililer-doha-ve-kabilde-talibanin-temsilcileriyle-gorustu-1048397298.html
Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü
Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü
Fransız yetkililerin, Katar'ın başkenti Doha ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T23:00+0300
2021-08-27T23:01+0300
taliban kontrolünde afganistan
fransa
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dışişleri bakanlığı
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Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, Fransız yetkililerin, Doha ve Kabil'de Afganistan'dan tahliyelerin kolaylaşması için Taliban'ın temsilcileriyle temaslar gerçekleştirdiği teyit edildi.Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın eski Kabil Büyükelçisi François Richier'in başkanlığındaki Fransız delegasyonunun Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığındaki delegasyonla dün Doha'da bir araya geldiğini belirtti. Şahin, görüşmede Afganistan'ın siyasi sorunları ile Kabil Havalimanı'ndaki durumun ayrıntılı olarak ele alındığını kaydetti.Afganistan'dan tahliye operasyonlarına bugün son veren Fransa, şimdiye kadar bu ülkeden 100'ün üzerinde Fransız ve 2 bin 500'den fazla Afgan'ı getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20210827/abd-disisleri-kabil-havaalaninin-idaresini-afgan-halkina-devredecegiz-1048397017.html
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fransa, işid, katar, taliban, doha, dışişleri bakanlığı, dışişleri bakanı, görüşme

Fransız yetkililer, Doha ve Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle görüştü

23:00 27.08.2021 (güncellendi: 23:01 27.08.2021)
© AFP 2021 / DIMITAR DILKOFFMoskova'da Taliban liderleri
Moskova'da Taliban liderleri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© AFP 2021 / DIMITAR DILKOFF
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Fransız yetkililerin, Katar'ın başkenti Doha ve Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban'ın temsilcileriyle bir araya geldiği bildirildi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı'ndan kamu yayıncısı France Info'ya yapılan açıklamada, Fransız yetkililerin, Doha ve Kabil'de Afganistan'dan tahliyelerin kolaylaşması için Taliban'ın temsilcileriyle temaslar gerçekleştirdiği teyit edildi.
Taliban Sözcüsü Süheyl Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Fransa'nın eski Kabil Büyükelçisi François Richier'in başkanlığındaki Fransız delegasyonunun Taliban'ın Siyasi Bürosundan Şer Muhammed Abbas Stanikzay'ın başkanlığındaki delegasyonla dün Doha'da bir araya geldiğini belirtti.
Şahin, görüşmede Afganistan'ın siyasi sorunları ile Kabil Havalimanı'ndaki durumun ayrıntılı olarak ele alındığını kaydetti.
Afganistan'dan tahliye operasyonlarına bugün son veren Fransa, şimdiye kadar bu ülkeden 100'ün üzerinde Fransız ve 2 bin 500'den fazla Afgan'ı getirdi.
Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
ABD Dışişleri: Kabil Havaalanı'nın idaresini Afgan halkına devredeceğiz
Dün, 22:54
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