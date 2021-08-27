https://tr.sputniknews.com/20210827/hande-firat-taliban-ankaradan-havalimanini-isletmesini-istedi-1048376541.html

Hande Fırat: Taliban, Ankara’dan havalimanını işletmesini istedi

Hande Fırat: Taliban, Ankara’dan havalimanını işletmesini istedi

Hürriyet yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Türkiye'nin Taliban'la çeşitli seviyelerde doğrudan görüştüğünü söyledi ve "Taliban, Ankara’dan havalimanını... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T08:10+0300

2021-08-27T08:10+0300

2021-08-27T08:09+0300

türkiye

afganistan

türkiye

taliban

hande fırat

görüşme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/12/1048113379_0:73:1000:636_1920x0_80_0_0_bd02887b5e1ef60d8a90ed347197d9cd.jpg

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, bugünkü yazısında Türk askerlerinin Kabil Havalimanı'ndan çekilmesine değindi.Fırat, Taliban'ın Ankara'ya başından beri 'Türk askerinin varlığı ile ilgili soru işaretlerini' ilettiğini belirterek, "Ancak Taliban, Ankara’dan havalimanını işletmesini istedi" dedi. Fırat, yazısında görüşmelerin sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Türkiye, Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve MİT ile görüşmeler yürüttü. Pakistan ve Katar’ın yanı sıra Taliban ile de bazı seviyelerde doğrudan görüşmeler yapıldı. Taliban başından beri Ankara’ya 'Türk askerinin varlığı ile ilgili soru işaretlerini' iletti. Türk askerinin kalmasına sıcak bakmadıklarını söylediler. Gerekçe olarak da Türk askerine müsaade etmeleri durumunda yarın öbür gün Rusya, Pakistan, Çin gibi ülkelerin de asker konuşlandırmaya kalkabileceğini ifade ettiler. Ancak Taliban, Ankara’dan havalimanını işletmesini istedi. Edindiğim bilgilere göre, Türkiye ile Taliban arasında havaalanının işletilmesi yönünde görüşmeler sürüyor. Ağırlıklı olarak Türk Hava Yolları üzerinde duruluyor. Özel bir şirketin de gündeme gelebileceği belirtiliyor. Ancak buradaki sorun havaalanının güvenliği. Taliban güvenliği sağlayacağını söyledi. Ankara ise tek başına silahlı Taliban mensuplarıyla havaalanı güvenliğinin sağlanamayacağını anlatıyor. Havaalanlarında özel bir sistem kurulması, hatta özel bir güvenlik şirketinin görevlendirilmesi gerektiği de konuşuluyor. Karşılıklı şartlar şimdilik masada. Türkiye’nin talepleri kabul edilirse, iki taraf uzlaşırsa Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın Türkiye tarafından işletilmesi gündeme gelebilir. Bu konudaki görüşmeler kadar Taliban yönetimiyle Afganistan’daki güvenlik meselesinin de Türkiye açısından önemli olduğunu söyleyelim."

https://tr.sputniknews.com/20210825/msb-afganistanda-gorev-yapan-tsk-unsurlarinin-tahliyesi-basladi-1048336260.html

türkiye

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afganistan, türkiye, taliban, hande fırat, görüşme