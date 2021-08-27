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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210827/ingiltere-basbakani-johnson-kabildeki-teror-saldirilarini-asagilik-olarak-nitelendirdi-1048396532.html
İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil’deki terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirdi
İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil’deki terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirdi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil’de dün düzenlenen terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirerek, 31 Ağustos'tan sonra... 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T22:34+0300
2021-08-27T22:34+0300
taliban kontrolünde afganistan
işid
taliban
saldırı
boris johnson
kabil
horasan
intihar saldırısı
ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)
kabil hamid karzai uluslararası havalimanı
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Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.Kabil'deki terör saldırılarında 1’i çocuk toplam 3 İngiltere vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'aşağılık' olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, bugün bütün düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle olduğunu belirtti. Johnson, 'kayıpların, tahliye operasyonunu başlatmak kadar bitirmenin de aciliyetini gösterdiğini' aktardı.31 Ağustos'a kadar Kabil'den tahliye edilemeyecek kişiler olacağı ve geride kalacaklar hakkında 'büyük bir pişmanlık duygusu' hissettiğini belirten Johnson, "Tabii ki, operasyonun son saatlerine geldiğimizde tahliye için uygun olanlar arasından ne yazık ki süreci atlatamayan insanlar olabilir. Onlara diyeceğim şu ki, tahliyelerine yardımcı olmak için ikinci aşamada elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.Johnson ayrıca, Taliban'a batıyla ilişki kurmak istiyorlarsa, insanların Afganistan'dan ayrılmasına izin vermeleri gerektiği yönündeki uyarısını da yineleyerek, "Afganistan'daki herhangi bir yeni hükümet, eğer batı ile ilişki kurmak istiyorsa, güvenli geçişin bizim için kesinlikle çok önemli olduğunu anlamalı" açıklamasında bulundu.Johnson, bunun Taliban'ın işbirliğini gerektireceğini belirterek, İngiltere hükümetinin 'Taliban ile görüşmeye devam edeceğini' ifade etti.İngiltere Başbakanı Johnson, Kraliyet Hava Kuvvetleri personelinin Kabil'den İngiltere'ye 13 bin kişiyi tahliye ettiğini belirterek, "Hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210827/kabildeki-isid-saldirilarinda-olu-sayisi-170e-yukseldi-1048395369.html
kabil
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işid, taliban, saldırı, boris johnson, kabil, horasan, intihar saldırısı, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil’deki terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirdi

22:34 27.08.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAYİngiltere Başbakanı Boris Johnson
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil’de dün düzenlenen terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirerek, 31 Ağustos'tan sonra tahliyelere devam edilmesi ile ilgili ise "İkinci aşamada elimizden geleni yapacağız" dedi.
Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.
Kabil'deki terör saldırılarında 1’i çocuk toplam 3 İngiltere vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'aşağılık' olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, bugün bütün düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle olduğunu belirtti. Johnson, 'kayıpların, tahliye operasyonunu başlatmak kadar bitirmenin de aciliyetini gösterdiğini' aktardı.
31 Ağustos'a kadar Kabil'den tahliye edilemeyecek kişiler olacağı ve geride kalacaklar hakkında 'büyük bir pişmanlık duygusu' hissettiğini belirten Johnson, "Tabii ki, operasyonun son saatlerine geldiğimizde tahliye için uygun olanlar arasından ne yazık ki süreci atlatamayan insanlar olabilir. Onlara diyeceğim şu ki, tahliyelerine yardımcı olmak için ikinci aşamada elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
Johnson ayrıca, Taliban'a batıyla ilişki kurmak istiyorlarsa, insanların Afganistan'dan ayrılmasına izin vermeleri gerektiği yönündeki uyarısını da yineleyerek, "Afganistan'daki herhangi bir yeni hükümet, eğer batı ile ilişki kurmak istiyorsa, güvenli geçişin bizim için kesinlikle çok önemli olduğunu anlamalı" açıklamasında bulundu.
Kabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Kabil’deki IŞİD saldırılarında ölü sayısı 170’e yükseldi
21:42
1
Johnson, bunun Taliban'ın işbirliğini gerektireceğini belirterek, İngiltere hükümetinin 'Taliban ile görüşmeye devam edeceğini' ifade etti.
İngiltere Başbakanı Johnson, Kraliyet Hava Kuvvetleri personelinin Kabil'den İngiltere'ye 13 bin kişiyi tahliye ettiğini belirterek, "Hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik" dedi.
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