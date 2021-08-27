https://tr.sputniknews.com/20210827/ingiltere-basbakani-johnson-kabildeki-teror-saldirilarini-asagilik-olarak-nitelendirdi-1048396532.html

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil’deki terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirdi

İngiltere Başbakanı Johnson, Kabil’deki terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirdi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Afganistan'ın başkenti Kabil’de dün düzenlenen terör saldırılarını 'aşağılık' olarak nitelendirerek, 31 Ağustos'tan sonra... 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T22:34+0300

2021-08-27T22:34+0300

2021-08-27T22:34+0300

taliban kontrolünde afganistan

işid

taliban

saldırı

boris johnson

kabil

horasan

intihar saldırısı

ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs)

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/1048205554_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_a0a7190d002ebd0241a7b74c77eadeb2.jpg

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkelerin başlattığı tahliye operasyonlarının devam ettiği başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında terör örgütü DEAŞ tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 170 kişi hayatını kaybetmiş, 150 kişi de yaralanmıştı.Kabil'deki terör saldırılarında 1’i çocuk toplam 3 İngiltere vatandaşının hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 'aşağılık' olarak nitelendirdiği saldırıyı kınayarak, bugün bütün düşüncelerinin hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdikleriyle olduğunu belirtti. Johnson, 'kayıpların, tahliye operasyonunu başlatmak kadar bitirmenin de aciliyetini gösterdiğini' aktardı.31 Ağustos'a kadar Kabil'den tahliye edilemeyecek kişiler olacağı ve geride kalacaklar hakkında 'büyük bir pişmanlık duygusu' hissettiğini belirten Johnson, "Tabii ki, operasyonun son saatlerine geldiğimizde tahliye için uygun olanlar arasından ne yazık ki süreci atlatamayan insanlar olabilir. Onlara diyeceğim şu ki, tahliyelerine yardımcı olmak için ikinci aşamada elimizden ne geliyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.Johnson ayrıca, Taliban'a batıyla ilişki kurmak istiyorlarsa, insanların Afganistan'dan ayrılmasına izin vermeleri gerektiği yönündeki uyarısını da yineleyerek, "Afganistan'daki herhangi bir yeni hükümet, eğer batı ile ilişki kurmak istiyorsa, güvenli geçişin bizim için kesinlikle çok önemli olduğunu anlamalı" açıklamasında bulundu.Johnson, bunun Taliban'ın işbirliğini gerektireceğini belirterek, İngiltere hükümetinin 'Taliban ile görüşmeye devam edeceğini' ifade etti.İngiltere Başbakanı Johnson, Kraliyet Hava Kuvvetleri personelinin Kabil'den İngiltere'ye 13 bin kişiyi tahliye ettiğini belirterek, "Hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210827/kabildeki-isid-saldirilarinda-olu-sayisi-170e-yukseldi-1048395369.html

kabil

horasan

kabil hamid karzai uluslararası havalimanı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

işid, taliban, saldırı, boris johnson, kabil, horasan, intihar saldırısı, ingiltere ulusal sağlık hizmetleri (nhs), kabil hamid karzai uluslararası havalimanı