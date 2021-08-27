https://tr.sputniknews.com/20210827/iskiden-su-faturalariyla-ilgili-taksit-duyurusu-1048387795.html

İSKİ'den su faturalarıyla ilgili taksit duyurusu

İSKİ'den su faturalarıyla ilgili taksit duyurusu

İstanbul'da, 30 Nisan'dan önceki su borçları vatandaşların başvurusu halinde 36 ay taksitle ödenebilecek. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T15:53+0300

2021-08-27T15:53+0300

2021-08-27T15:53+0300

ekonomi

iski

taksit

su faturası

yapılandırma

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Resmi Gazete'de yayınlanan 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği' kapsamında, abonelerin müracaatları halinde 30 Nisan öncesine ait ödenmemiş su borçları yeniden yapılandırılabilecek.Yapılandırmanın 31 Ağustos olan son başvuru tarih, 30 Eylül'e kadar uzatıldı.Söz konusu borçlar için, peşin ödemede yüzde 90 gecikme zammı indiriminden yararlanılabilecek. Bu kapsamda, borçlar ikişer aylık dönemler halinde 36 aya kadar taksitle de ödenebilecek.İşlemler, İSKİ Şube Müdürlükleri, "www.iski.istanbul" ve e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

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iski, taksit, su faturası, yapılandırma