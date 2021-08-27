https://tr.sputniknews.com/20210827/islam-isbirligi-teskilati-kabildeki-havalimani-saldirisini-kinadi-1048376248.html
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları kınadı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T07:56+0300
2021-08-27T07:56+0300
2021-08-27T08:00+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
kabil
islam işbirliği teşkilatı (iit)
patlama
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Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki saldırı kınanarak, İİT'nin, sebepleri ne olursa olsun terörün her şekline karşı tutumunun sabit olduğu vurgulandı.Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileklerinde bulunulan açıklamada, terörle mücadele için çabaların ve uluslararası iş birliğinin iki katına çıkarılması gerektiği vurgulandı.Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.BBC, üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurmuştu.ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210826/pentagon-kabil-havaalani-yakinlarinda-patlama-meydana-geldi-1048362126.html
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afganistan, kabil, islam işbirliği teşkilatı (iit), patlama
İslam İşbirliği Teşkilatı, Kabil'deki havalimanı saldırısını kınadı
07:56 27.08.2021 (güncellendi: 08:00 27.08.2021)
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yönelik saldırıları kınadı.
Teşkilattan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan'daki saldırı kınanarak, İİT'nin, sebepleri ne olursa olsun terörün her şekline karşı tutumunun sabit olduğu vurgulandı.
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara da acil şifa dileklerinde bulunulan açıklamada, terörle mücadele için çabaların ve uluslararası iş birliğinin iki katına çıkarılması gerektiği vurgulandı.
Tahliye çalışmalarının sürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na yakın bölgede dün iki ayrı patlama meydana gelmişti.
BBC, üst düzey bir sağlık yetkilisine dayandırdığı haberinde, en az 60 kişinin öldüğünü ve 140 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Sözcüsü Albay Bill Urban, Kabil Havalimanı'ndaki terör saldırısında ölen ABD askerlerinin sayısının 13'e, yaralıların ise 18'e yükseldiğini açıklamıştı.