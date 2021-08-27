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https://tr.sputniknews.com/20210827/ispanya-kabilden-tahliye-ucuslarina-son-verdi-1048378079.html
İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi
İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi
İspanya, Kabil'deki vatandaşları taşıyan 'son iki uçağın' gelmesinin ardından tahliye operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-27T10:13+0300
2021-08-27T10:13+0300
2021-08-27T10:12+0300
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Hükümet tarafından bugün yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi üzerine başlayan tahliye operasyonunun sona erdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kabil'den kalkan bir A400 askeri uçağı saat 07:20'de iniş yaptı. Bir diğer uçak ise 8:20'de indi. Bu iki uçuşla, Afgan işbirlikçilerinin ve ailelerinin tahliyeleri tamamlandı."
https://tr.sputniknews.com/20210826/afganistandaki-tum-tahliye-ucaklari-rusyaya-dondu-1048349346.html
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ispanya, afganistan, pakistan
İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi
İspanya, Kabil'deki vatandaşları taşıyan 'son iki uçağın' gelmesinin ardından tahliye operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı.
Hükümet tarafından
bugün yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi üzerine başlayan tahliye operasyonunun sona erdiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kabil'den kalkan bir A400 askeri uçağı saat 07:20'de iniş yaptı. Bir diğer uçak ise 8:20'de indi. Bu iki uçuşla, Afgan işbirlikçilerinin ve ailelerinin tahliyeleri tamamlandı."