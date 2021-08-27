https://tr.sputniknews.com/20210827/ispanya-kabilden-tahliye-ucuslarina-son-verdi-1048378079.html

İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi

İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi

İspanya, Kabil'deki vatandaşları taşıyan 'son iki uçağın' gelmesinin ardından tahliye operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-27T10:13+0300

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Hükümet tarafından bugün yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi üzerine başlayan tahliye operasyonunun sona erdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kabil'den kalkan bir A400 askeri uçağı saat 07:20'de iniş yaptı. Bir diğer uçak ise 8:20'de indi. Bu iki uçuşla, Afgan işbirlikçilerinin ve ailelerinin tahliyeleri tamamlandı."

https://tr.sputniknews.com/20210826/afganistandaki-tum-tahliye-ucaklari-rusyaya-dondu-1048349346.html

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