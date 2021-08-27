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https://tr.sputniknews.com/20210827/ispanya-kabilden-tahliye-ucuslarina-son-verdi-1048378079.html
İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi
İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi
İspanya, Kabil'deki vatandaşları taşıyan 'son iki uçağın' gelmesinin ardından tahliye operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı. 27.08.2021, Sputnik Türkiye
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Hükümet tarafından bugün yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi üzerine başlayan tahliye operasyonunun sona erdiğini açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Kabil'den kalkan bir A400 askeri uçağı saat 07:20'de iniş yaptı. Bir diğer uçak ise 8:20'de indi. Bu iki uçuşla, Afgan işbirlikçilerinin ve ailelerinin tahliyeleri tamamlandı."
https://tr.sputniknews.com/20210826/afganistandaki-tum-tahliye-ucaklari-rusyaya-dondu-1048349346.html
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ispanya, afganistan, pakistan

İspanya, Kabil'den tahliye uçuşlarına son verdi

10:13 27.08.2021
© SAC Samantha Holden RAFG7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi
G7 ülkeleri, 31 Ağustos'tan sonra Kabil'den güvenli geçişler için Taliban'dan 'garanti' istedi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.08.2021
© SAC Samantha Holden RAF
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İspanya, Kabil'deki vatandaşları taşıyan 'son iki uçağın' gelmesinin ardından tahliye operasyonlarını sonlandırdığını açıkladı.
Hükümet tarafından bugün yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi üzerine başlayan tahliye operasyonunun sona erdiğini açıkladı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kabil'den kalkan bir A400 askeri uçağı saat 07:20'de iniş yaptı. Bir diğer uçak ise 8:20'de indi. Bu iki uçuşla, Afgan işbirlikçilerinin ve ailelerinin tahliyeleri tamamlandı."
Kabil- Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.08.2021
DÜNYA
Afganistan’daki tüm tahliye uçakları Rusya’ya döndü
Dün, 10:57
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